Brooklyn Beckham contro Victoria e David, “sabotano mio matrimonio”

Keystone-SDA

Una rottura familiare in piena regola dietro la patina del glamour. A sancirla è l'ultima puntata della telenovela a colpi di recriminazioni private condivise in pubblico che vede contrapposti in casa Beckham uno dei figli di Victoria e David, Brooklyn, ai genitori.

2 minuti

(Keystone-ATS) Brooklyn Peltz Beckham – come ormai si fa chiamare, dopo aver affiancato il nome di sua moglie al proprio – ha rilanciato la vicenda in un lungo messaggio pubblicato in queste ore sui social media, dove è seguito da 16 milioni di persone, in cui accusa mamma e papà – stilista ed ex popstar delle Spice Girls la prima, leggenda del calcio inglese il secondo – di voler “rovinare” il suo matrimonio con Nicola Peltz: attrice americana sposata nel 2022, figlia del miliardario Nelson Peltz e dell’ex modella Claudia Heffner.

Nel testo il 26enne Brooklyn proclama senza giri di parole: “Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia”. Rinfaccia poi ai genitori, in particolare a Victoria, di aver sempre snobbato il padre e la madre di Nicola e maltrattato lei stessa con atteggiamenti “meschini”: incluso cancellando “all’ultimo minuto” il confezionamento di abiti per la nuora, dopo che che questa si era mostrata “entusiasta” di poterli sfoggiare; o ancora mancando platealmente d’invitarla alla festa per il 50esimo compleanno di David. “Io non intendo lasciarmi controllare, mi difendo per la prima volta in vita mia”, fa infine sapere Brooklyn.

Silenzio, per ora, da parte dei coniugi Beckham, che negli ultimi tempi avevano fatto già trapelare la loro amarezza.