California: 40.000 evacuati per perdita da un serbatoio chimico

Keystone-SDA

Decine di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case in California nelle ultime ore dopo che un serbatoio chimico ha iniziato a perdere, diffondendo sostanze tossiche in un'area densamente popolata e generando il rischio di un'esplosione.

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(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato nell’area di Garden Grove, nella contea di Orange, a sud-est di Los Angeles. Il serbatoio conteneva 7.000 galloni (26.000 litri) di metil metacrilato, un liquido volatile e infiammabile usato per produrre plastica, e i vigili del fuoco hanno avvertito di una situazione “grave”.

“Ci sono letteralmente due opzioni rimaste,” ha dichiarato il responsabile della gestione di questa emergenza, Craig Covey. “O il serbatoio cede e riversa circa 6-7.000 galloni di sostanze chimiche molto pericolose nel parcheggio di quell’area, oppure si verifica una fuga termica e il serbatoio esplode, colpendo anche i serbatoi circostanti che contengono carburante o altre sostanze chimiche”, ha sostenuto, aggiungendo che le evacuazioni “sono state disposte in preparazione di queste due evenienze”.

Il capo della polizia di Garden Grove, Amir El-Farra, ha dichiarato che circa 40.000 persone sono state coinvolte dall’ordine di evacuazione, con diverse migliaia che si sono rifiutate di lasciare le proprie abitazioni. Filmati aerei ripresi dalle televisioni locali hanno mostrato getti d’acqua spruzzati sul serbatoio, che ha una capacità di 34.000 galloni.

Nel corso della nottata, Covey ha dichiarato che gli sforzi per raffreddare il serbatoio stavano risultando efficaci. “Il nostro team farà tutto il possibile per trovare una terza, una quarta e una quinta opzione,” ha aggiunto.