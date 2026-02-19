Carnevale Rio: scuola di samba Unidos do Viradouro vince il titolo

Keystone-SDA

La scuola di samba di Niterói Unidos do Viradouro ha conquistato il Carnevale di Rio de Janeiro 2026, aggiudicandosi il primo posto con il punteggio massimo in tutte le votazioni della giuria.

(Keystone-ATS) Fondata nel 1946 e celebre per le sue sfilate spettacolari, la “Viradouro” centra così il quarto titolo della propria storia grazie a una sfilata di grande forza emotiva e precisione tecnica dedicata a Mestre Ciça, figura storica del samba carioca.

Il maestro di batteria è stato il protagonista assoluto della sfilata, apparendo sia in apertura sia sull’ultimo carro allegorico, dove ha diretto i ritmi tra gli applausi del pubblico del sambodromo Marquês de Sapucaí. L’omaggio, giudicato impeccabile per armonia, evoluzione e ritmo, ha consentito alla Viradouro di precedere altre due scuole storiche come la Beija-Flor e Vila Isabel.

Giornata amara invece per gli Acadêmicos de Niterói: la scuola, che aveva presentato un samba a tema dedicato al presidente brasiliano Lula, ha chiuso all’ultimo posto della classifica finale retrocedendo in B, nella cosiddetta “Serie Oro”.