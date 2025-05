Caso Maddie: Sun, sospettato tedesco aveva materiale pedofilo

Keystone-SDA

Si rafforzano gli elementi a sostegno di una potenziale accusa di pedofilia nei confronti di Christian Brueckner, il tedesco al centro da anni di sospetti legati alla scomparsa della piccola Maddie McCann, avvenuta nel 2007 in Portogallo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Almeno secondo una nuova inchiesta giornalistica condotta dal Sun, tabloid britannico noto per il suo sensazionalismo, ma anche dall’emittente tv Channel 4: realizzata in Germania sulla base degli ultimi sviluppi delle indagini giudiziarie e di polizia in corso in quel Paese su Brueckner.

Stando alle anticipazioni, gli investigatori hanno trovato fra il materiale sequestrato all’uomo prove documentali che includono una raccolta d’immagini di bambini abusati. E indizi ulteriori del fatto che Maddie sia in effetti morta già dal 2007, come la stessa procura tedesca pubblicamente ipotizza da tempo.

Brueckner è stato prosciolto nel 2023 da accuse di violenze sessuali su minorenni risalenti al periodo tra il 2000 e il 2017, quando risiedeva in Portogallo, non legate alla vicenda della bimba britannica. Deve tuttavia restare in carcere fino al settembre di quest’anno per finire di scontare una pena a 7 anni inflittagli in precedenza per lo stupro di un’anziana turista americana a Praia da Luz: la stessa cittadina della regione meridionale portoghese dell’Algarve dove Maddie- lasciata sola a dormire dai genitori in un residence a poco meno di 4 anni d’età – scomparve la sera del 3 maggio di 18 anni orsono.

Mesi fa un compagno di cella ha raccontato agli inquirenti che il sospetto avrebbe fatto con lui alcune ammissioni. Hans Christian Wolters, procuratore generale di Braunschweig che coordina l’inchiesta attuale sul caso Maddie, ha da parte sua ribadito l’anno scorso ai media di ritenere che Brueckner sia “un pericoloso sadico psicopatico” e che abbia davvero “rapito e ucciso” la bambina inglese nel 2007, malgrado i suoi proclami d’innocenza al riguardo; pur ammettendo di non essere certo che le prove a disposizione possano bastare a inchiodarlo in un processo a scoppio ritardato.