CF: preventivo 2026, chiesti altri 98 milioni di crediti aggiuntivi
Servono altri 98 milioni per quattro crediti aggiuntivi al preventivo 2026, in gran parte destinati alla partecipazione elvetica ai programmi europei di ricerca e innovazione, e legati ai negoziati sul nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Berna e Bruxelles.
(Keystone-ATS) È quanto stabilito oggi dal Consiglio federale, che sottopone ora la richiesta al Parlamento.
La voce più importante riguarda i programmi di ricerca dell’Unione europea (UE), per i quali – secondo l’Esecutivo – è previsto un credito supplementare di 67,3 milioni di franchi, come si evince da una nota governativa diramata in occasione della seduta odierna del Governo.
Nell’ambito dei negoziati sul pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), il 10 novembre scorso la Confederazione ha sottoscritto l’accordo sui programmi UE, che stabilisce le modalità di partecipazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte.
L’importo è quindi legato alla partecipazione elvetica ai programmi Horizon Europe, Euratom, Digital Europe e all’infrastruttura di ricerca ITER (la Svizzera è tenuta a versare un contributo obbligatorio per poter prenderne parte). L’aumento dei costi – spiega l’Esecutivo – è dovuto all’espansione del budget europeo per la ricerca, all’evoluzione del tasso di cambio e alla creazione di una riserva per eventuali variazioni della quota contributiva.
Un ulteriore credito di 7,6 milioni riguarda la partecipazione della Confederazione all’Agenzia spaziale europea (ESA), di cui la Svizzera è membro fondatore. L’aumento è legato sia all’incremento dei contributi obbligatori decisi dagli Stati membri (+2,6 milioni) sia alla partecipazione elvetica al programma “European Resilience from Space” (+5 milioni ).
Credito aggiuntivo anche per le FFS
L’Esecutivo chiede inoltre al Parlamento 19,9 milioni per sostenere FFS Cargo SA nel traffico a carro completo isolato (TCCI). L’obiettivo- si legge nella nota – è permettere all’azienda ferroviaria di rendere questa attività economicamente autosufficiente nel medio periodo attraverso contributi federali destinati a diminuire progressivamente negli anni successivi.
Infine, sono previsti 3,16 milioni per il trasporto di veicoli su rotaia nelle stazioni di carico della Furka e del Sempione. La Confederazione intende infatti assumere anche i costi della stazione del Sempione, sollevando da questo onere il Vallese.
Una parte dei nuovi crediti – 28,1 milioni di franchi – sarà compensata tramite risparmi su altre voci di spesa. Complessivamente il bilancio federale per il 2026 subirà quindi un aggravio supplementare di 84,4 milioni di franchi.