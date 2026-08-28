Ciberattacco contro tre aeroporti in Gb

Keystone-SDA

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Gli hacker che hanno condotto un ciberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a milioni di clienti, hanno chiesto un riscatto, di cui non si conosce l'entità.

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(Keystone-ATS) Lo rivela il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Inoltre, il Manchester Airports Group (Mag), società che gestisce gli scali di Manchester, Londra Stansted e delle East Midlands finiti sotto attacco, si sarebbe rifiutato di pagare, nonostante la mole di dati rubati a 8,7 milioni di clienti.

Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi, utilizzati per servizi aeroportuali. L’attacco era avvenuto lo scorso fine settimana e solo ieri è stato reso noto. La società che gestisce gli aeroporti aveva rassicurato sul fatto che l’azione condotta da “una terza parte non autorizzata” non ha avuto ripercussioni sui voli degli scali e sulla loro sicurezza interna, precisando anche che il sistema violato non conservava i dati bancari dei clienti.

Il Regno era già finito negli ultimi anni al centro di diversi attacchi informatici contro società private, come Jaguar Land Rover, Marks and Spencer, Harrods e Co-op, ma anche istituzioni pubbliche, tra cui la British Library: in molti casi gli autori erano stati hacker che avevano chiesto un riscatto per i dati sottratti.