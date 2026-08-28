The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Ciberattacco contro tre aeroporti in Gb

Keystone-SDA

Gli hacker che hanno condotto un ciberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a milioni di clienti, hanno chiesto un riscatto, di cui non si conosce l'entità.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo rivela il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Inoltre, il Manchester Airports Group (Mag), società che gestisce gli scali di Manchester, Londra Stansted e delle East Midlands finiti sotto attacco, si sarebbe rifiutato di pagare, nonostante la mole di dati rubati a 8,7 milioni di clienti.

Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi, utilizzati per servizi aeroportuali. L’attacco era avvenuto lo scorso fine settimana e solo ieri è stato reso noto. La società che gestisce gli aeroporti aveva rassicurato sul fatto che l’azione condotta da “una terza parte non autorizzata” non ha avuto ripercussioni sui voli degli scali e sulla loro sicurezza interna, precisando anche che il sistema violato non conservava i dati bancari dei clienti.

Il Regno era già finito negli ultimi anni al centro di diversi attacchi informatici contro società private, come Jaguar Land Rover, Marks and Spencer, Harrods e Co-op, ma anche istituzioni pubbliche, tra cui la British Library: in molti casi gli autori erano stati hacker che avevano chiesto un riscatto per i dati sottratti.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR