Cina: Xi a Putin, Dragone promuoverà la pace nel mondo

Keystone-SDA

Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso oggi di promuovere la "pace nel mondo", in un messaggio di Capodanno indirizzato al suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riportano i media di Pechino.

(Keystone-ATS) “Non importa come si evolverà la situazione internazionale: la Cina rimarrà ferma nell’approfondire ulteriormente e in modo completo le riforme e promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo”, ha affermato Xi citato dall’emittente statale cinese Cctv.

Dall’invasione su vasta scala della vicina Ucraina da parte di Putin nel febbraio 2022, Pechino ha cercato di presentarsi come una parte neutrale a differenza degli Stati Uniti e di altre nazioni occidentali. Ma rimane uno stretto partner politico ed economico della Russia, portando alcuni membri della Nato a etichettare la Cina come “facilitatrice” della guerra di Putin, mai condannata apertamente da Pechino.

Secondo la Cctv, Xi ha detto allo zar che “si fronte a cambiamenti in rapida evoluzione mai visti in un secolo e alla turbolenta situazione internazionale, Cina e Russia hanno costantemente proseguito mano nella mano lungo il corretto percorso di non allineamento, non confronto e non mira contro terze parti”. Xi ha ricordato a Putin come il 2024 abbia segnato il 75esimo anniversario dell’istituzione di relazioni diplomatiche tra Cina e Russia, “rappresentando una nuova importante pietra miliare nelle relazioni tra i due paesi. Dopo tre quarti di secolo di alti e bassi, le relazioni” tra Pechino e Mosca “sono diventate sempre più mature e stabili”, ha affermato il presidente cinese.