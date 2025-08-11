The Swiss voice in the world since 1935

Colombia, morto il precandidato alla presidenza Uribe

Keystone-SDA

Il senatore conservatore e candidato alla presidenza della Colombia, Miguel Uribe Turbay, è morto stamani presso la Fondazione Santa Fe di Bogotà.

(Keystone-ATS) Era ricoverato dal 7 giugno scorso, dopo essere stato vittima di un attentato durante un comizio elettorale nella capitale colombiana. La notizia è stata confermata sui social dalla moglie, María Claudia Tarazona.

Uribe, membro del Centro democratico (di destra), si trovava in condizioni critiche da sabato a causa di un episodio di emorragia che ha fatto precipitare il suo stato rendendo necessario un intervento neurochirurgico d’urgenza.

“Gli Stati Uniti sono solidali con la sua famiglia e con il popolo colombiano, sia nel lutto che nella richiesta di giustizia per i responsabili”, ha scritto su X il Segretario di Stato americano Marco Rubio dopo la notizia.

