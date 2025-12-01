Commercio al dettaglio, sensibile aumento in ottobre

Keystone-SDA

Ottobre positivo per il commercio al dettaglio: i negozi stanziali e online hanno visto le loro vendite beneficiare di un incremento - corretto per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi - dell'1,7% rispetto allo stesso mese del 2024.

(Keystone-ATS) Nel confronto con settembre – e al netto delle variazioni stagionali – si assiste invece a una progressione dello 0,5%, ha comunicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell’inflazione, le variazioni sono del +0,7% (mese) e del +2,7% (anno).

La statistica, fornita mensilmente dall’UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.