The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Commercio al dettaglio, sensibile aumento in ottobre

Keystone-SDA

Ottobre positivo per il commercio al dettaglio: i negozi stanziali e online hanno visto le loro vendite beneficiare di un incremento - corretto per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi - dell'1,7% rispetto allo stesso mese del 2024.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel confronto con settembre – e al netto delle variazioni stagionali – si assiste invece a una progressione dello 0,5%, ha comunicato oggi l’Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell’inflazione, le variazioni sono del +0,7% (mese) e del +2,7% (anno).

La statistica, fornita mensilmente dall’UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR