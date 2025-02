Compri online presso Ikea, ma ritiri presso Aldi

Keystone-SDA

Compri online presso Ikea, ma ritiri i prodotti presso una filiale Aldi: è l'offerta frutto di una collaborazione fra il colosso dell'arredamento e la catena di supermercati, di cui in Ticino potranno beneficiare in particolare i sopracenerini.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Con i nuovi punti di ritiro mobili offriamo alla nostra clientela una soluzione pratica, che fa risparmiare tempo nella vita di tutti i giorni”, spiega Jérôme Meyer, direttore di Aldi Svizzera, citato in un comunicato odierno. Concretamente sarà possibile ritirare gli articoli a un orario prestabilito sul parcheggio di alcune filiali: per quanto riguarda il Ticino – entro la fine di maggio – quelle di Quartino e di Giubiasco.

La novità viene implementata dopo il successo di un progetto pilota a Winterthur (ZH), spiega Aldi. “La collaborazione con partner come Aldi è per noi un passo importante per rendere Ikea ancora più accessibile alla nostra clientela e offrire opzioni di consegna aggiuntive e ancora più flessibili”, afferma da parte sua Janie Bisset, Ceo di Ikea Svizzera, a sua volta citata nella nota per la stampa.