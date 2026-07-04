La settimana in Svizzera

Una donna transgender con caratteristiche fisiche maschili dovrebbe poter accedere a un’area balneare riservata esclusivamente alle donne? Un episodio avvenuto questa settimana a Berna ha diviso schieramenti politici e generazioni.

“Questa farsa potrebbe essere liquidata come una piccola guerra culturale condotta da attivisti transgender radicali”, ha scritto mercoledì un editorialista della Neue Zürcher Zeitung (NZZ). “Eppure, negli ambienti politici e nelle redazioni più sensibili alle questioni di genere, si è fin troppo pronti a trasformarla in uno scandalo“.

Domenica alcune donne presenti nel “Paradiesli”, l’area del Marzilibad riservata alle donne e in cui è consentito prendere il sole senza costume, hanno contestato la presenza di una donna transgender che presentava caratteristiche fisiche maschili (assenza di seno, peli sul corpo e pene). Il personale dello stabilimento le ha chiesto di lasciare l’area, ma lei ha rivendicato il diritto di restare. Altre persone presenti sono intervenute in sua difesa, è stata chiamata la polizia, ne è nato un alterco e la donna è stata infine allontanata in manette.

Il giorno seguente le autorità bernesi si sono scusate, precisando che “tutte le persone che si identificano come donne e vivono come tali” hanno il diritto di accedere al Paradiesli.

Martedì una pensionata, che era stata tra le donne che avevano espresso disagio, ha raccontato al Tages-Anzeiger di aver subito abusi durante l’infanzia e di frequentare il Paradiesli proprio perché lo considera uno spazio sicuro tra donne. Ha aggiunto di essere rimasta particolarmente colpita dagli attacchi verbali venuti da giovani donne solidali con la persona transgender. “Ci hanno detto che noi anziane dovremmo andarcene dal Paradiesli”.

“Che cosa conta di più?”, si chiede la caporedattrice del Tages-Anzeiger. “Le esigenze delle donne che si sono sentite a disagio, oppure quelle della donna transgender che rivendicava i propri diritti? Da una prospettiva più ampia, la risposta è relativamente semplice: se le donne non si sentono più al sicuro negli spazi che hanno creato per sé stesse, questo deve avere più peso del diritto di una singola persona con caratteristiche fisiche maschili a essere presente in quegli spazi. Del resto, la nudità negli spazi pubblici non è un diritto umano universale“.

In un’analisi, Swissinfo osserva che questo episodio mette soprattutto in evidenza un fatto: “La società svizzera non ha ancora trovato un approccio condiviso nel modo di rapportarsi alle persone transgender”.