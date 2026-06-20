La settimana in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
Avete votato sull'iniziativa di domenica per limitare la popolazione elvetica a dieci milioni? Gli svizzeri e le svizzere all'estero l'hanno respinta con un margine considerevolmente più ampio rispetto alle persone votanti nella Confederazione. Una politologa spiega il perché.
Domenica il popolo svizzero ha respinto – con il 55% contro il 45% – un’iniziativa volta a limitare la popolazione elvetica. La percentuale di bocciatura è stata ancora più elevata tra gli svizzeri e le svizzere all’estero, superando il 70%.
L’iniziativa “No a una Svizzera da dieci milioni” dell’Unione democratica di centro (UDC) puntava a contenere la popolazione del Paese entro i dieci milioni di abitanti entro il 2050 (attualmente è pari a 9,1 milioni), attraverso una drastica riduzione dell’immigrazione.
Il risultato non ha sorpreso la politologa Martina Mousson, che ha sottolineato come sia coerente con il tipico orientamento di voto delle cittadine e dei cittadini svizzeri all’estero, i quali “generalmente votano più a sinistra”. “Questo è ancora più evidente quando si tratta di questioni legate all’Europa e all’immigrazione, poiché questa parte della popolazione dipende fortemente da buone relazioni con l’Unione Europea e beneficia altresì della libera circolazione delle persone”, ha spiegato.
Anche l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero si era espressa contro la proposta, temendo che essa avrebbe compromesso lo status delle480’000 persone con nazionalità elvetica residenti nell’UE.
Il risultato è stato ampiamente interpretato all’estero come un segnale di scelta per la stabilità e l’apertura. Numerosi media in tutto il mondo hanno messo in evidenza i rischi che un tetto demografico avrebbe comportato per le relazioni tra la Svizzera e l’Unione Europea.
Il vertice del G7 nella città francese di Évian, situata a qualche decina di chilometri da Ginevra sul Lago Lemano, ha tenuto impegnate le autorità svizzere per tutta la settimana.
In vista del vertice, svoltosi da lunedì a mercoledì, il cantone di Ginevra aveva chiuso la maggior parte dei valichi di frontiera con la Francia, perturbando la vita quotidiana delle persone residenti e creando disagi al traffico. Domenica una manifestazione anti-G7 a Ginevra si è conclusa con l’arresto di tre persone da parte della polizia, che ha riferito di danni consistenti principalmente in vetrine rotte, pensiline degli autobus distrutte e un’auto data alle fiamme. Sono pervenute anche segnalazioni di uso eccessivo della forza da parte degli agenti.
Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all’aeroporto di Ginevra, dove ad accoglierlo erano presenti il presidente svizzero Guy Parmelin e l’ambasciatrice degli Stati Uniti in Svizzera, Callista Gingrich. Trump si è trattenuto sulla pista soltanto per pochi istanti, prima di salire a bordo di un elicottero della Marina militare statunitense diretto in Francia.
La situazione in Iran ha occupato un posto centrale nei colloqui di Évian: secondo alcune indiscrezioni, un memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran avrebbe dovuto essere firmato venerdì presso il resort del Bürgenstock, affacciato sul Lago di Lucerna. Tuttavia, mercoledì sera Trump e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato un accordo di pace preliminare nella Reggia di Versailles, alle porte di Parigi.
“Ancora una volta, la Svizzera si trova a fare i conti con l’imprevedibilità di Donald Trump”, ha scritto giovedì il Tages-Anzeiger che ha intitolato l’articolo “La Svizzera ha trascorso 14 giorni a prepararsi per il grande giorno – tutto per niente?”
Venerdì mattina il Dipartimento degli affari esteri ha confermato la cancellazione dei colloqui del Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran. L’annuncio è giunto dopo che, nella notte, un portavoce della Casa Bianca aveva reso noto il ritiro del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.
La Svizzera non è più il Paese più competitivo al mondo. Dopo aver conquistato il primo posto l’anno scorso, è scivolata al terzo posto, alle spalle di Singapore e Hong Kong. Lo indica l’ultimo World Competitiveness Ranking della business school IMD con sede a Losanna.
Questa perdita della prima posizione è attribuita principalmente a un “forte calo” della performance economica. Trattandosi di uno dei quattro fattori di competitività più rilevanti, quest’ultima ha perso 24 posizioni, scendendo al 37° posto, come ha reso noto l’IMD giovedì.
“Il fattore decisivo è soprattutto la rapidità con cui altri Paesi economicamente forti, come Singapore e Hong Kong, reagiscono a guerre, dazi commerciali e altre sfide geopolitiche”, ha spiegato l’emittente pubblica svizzera SRF, citando l’IMD. “La Svizzera fatica a tenere il passo con la velocità di tali adeguamenti. Nel Paese i tempi di risposta a queste sfide sono più lunghi. Dal punto di vista delle aziende internazionali, la Svizzera è inoltre una piazza costosa in cui operare, a causa dell’elevato costo della vita e dei salari, nonché di fattori quali gli affitti degli uffici e le spese per l’energia elettrica.”
Arturo Bris, responsabile dello studio ed economista presso l’IMD, ha paventato il rischio che la Svizzera possa continuare a perdere terreno sul fronte della competitività. Per lungo tempo il Paese ha tratto vantaggio dal suo status di “metà dentro l’Europa, metà fuori”, ha dichiarato a SRF. Tuttavia, questo equilibrio funziona sempre meno bene, ha aggiunto, avvertendo altresì che “la Svizzera non gioca quasi più alcun ruolo nella corsa tecnologica internazionale”.
Il numero di svizzeri e svizzere con la disponibilità finanziaria per spendere generosamente nelle proprie vacanze è in diminuzione. Secondo un sondaggio, la percentuale di coloro che destinano alle ferie più di 6’000 franchi è scesa dal 19% all’11,9% nel corso dell’ultimo anno.
I budget di viaggio nella fascia di prezzo media sono invece aumentati, ha reso noto martedì il fornitore di servizi finanziari Swiss Bankers. Con il 41,9%, la quota più consistente delle circa 1’000 persone intervistate spende tra i 2’000 e i 4’000 franchi per viaggiare ogni anno, in crescita rispetto al 36,1% dell’anno precedente. Anche la percentuale di persone con un budget compreso tra 4’001 e 6’000 franchi è salita al 20,8%, dal 17,3%. Un terzo degli intervistati ha effettuato tre o più viaggi negli ultimi 12 mesi.
I conflitti in corso nel mondo stanno influenzando le abitudini di viaggio di svizzeri e svizzere. Più della metà evita il Medio Oriente, mentre circa un quarto rinuncia a recarsi in Russia o in Ucraina. “È significativo che un quarto degli intervistati non consideri attualmente gli Stati Uniti come una potenziale destinazione di viaggio”, ha scritto l’emittente pubblica svizzera SRF.
Al contrario, iPpaesi dell’Europa meridionale – come Italia, Spagna e Grecia – stanno riscuotendo un interesse crescente rispetto a due o tre anni fa.
La prossima settimana
Martedì ricorreranno esattamente dieci anni dalla Brexit, quando il 52% dell’elettorato britannico scelse di portare il proprio Paese fuori dall’Unione Europea. In questo articolo analizziamo perché “il modello svizzero” continui a essere evocato nel dibattito.
Mercoledì alle 21 (ora svizzera) la Svizzera affronterà il Canada nell’ultima partita della fase a gironi della Coppa del Mondo di calcio maschile. La squadra avrà fatto abbastanza per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta?
Venerdì prendono il via due festival musicali dal carattere molto diverso: lo Swiss Yodelling Festival a Basilea e il’° International Trucker & Country Festival a Interlaken. Entrambi proseguiranno fino a domenica.
Sempre venerdì, Losanna ospita il ritorno di Pride Romande, l’evento LGBT dedicato alla Svizzera francofona, con la parata principale in programma sabato alle 14.
A cura di Samuel Jaberg/sb, tradotto dall’inglese/fra
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