La settimana in Svizzera

In vista del vertice, svoltosi da lunedì a mercoledì, il cantone di Ginevra aveva chiuso la maggior parte dei valichi di frontiera con la Francia, perturbando la vita quotidiana delle persone residenti e creando disagi al traffico. Domenica una manifestazione anti-G7 a Ginevra si è conclusa con l’arresto di tre persone da parte della polizia, che ha riferito di danni consistenti principalmente in vetrine rotte, pensiline degli autobus distrutte e un’auto data alle fiamme. Sono pervenute anche segnalazioni di uso eccessivo della forza da parte degli agenti.

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all’aeroporto di Ginevra, dove ad accoglierlo erano presenti il presidente svizzero Guy Parmelin e l’ambasciatrice degli Stati Uniti in Svizzera, Callista Gingrich. Trump si è trattenuto sulla pista soltanto per pochi istanti, prima di salire a bordo di un elicottero della Marina militare statunitense diretto in Francia.

La situazione in Iran ha occupato un posto centrale nei colloqui di Évian: secondo alcune indiscrezioni, un memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran avrebbe dovuto essere firmato venerdì presso il resort del Bürgenstock, affacciato sul Lago di Lucerna. Tuttavia, mercoledì sera Trump e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato un accordo di pace preliminare nella Reggia di Versailles, alle porte di Parigi.

“Ancora una volta, la Svizzera si trova a fare i conti con l’imprevedibilità di Donald Trump”, ha scritto giovedì il Tages-Anzeiger che ha intitolato l’articolo “La Svizzera ha trascorso 14 giorni a prepararsi per il grande giorno – tutto per niente?”

Venerdì mattina il Dipartimento degli affari esteri ha confermato la cancellazione dei colloqui del Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran. L’annuncio è giunto dopo che, nella notte, un portavoce della Casa Bianca aveva reso noto il ritiro del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance.