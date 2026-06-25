Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
un devastante terremoto ha colpito il Venezuela durante la notte. Finora, le notizie che giungono dalle circa 800 persone di nazionalità svizzera che vivono nel Paese sono limitate. Riportiamo la testimonianza di due di loro residenti a Caracas che hanno raccontato la situazione ai media.
Il mio pensiero va a tutte le persone colpite dalla catastrofe in Venezuela.
Due forti terremoti hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. I danni riportati sono ingenti e la situazione rimane caotica. Il direttore dei programmi di Caritas Venezuela, Rafael Filliger, si trova attualmente in Svizzera ma è in contatto con persone nella capitale, Caracas, e ha parlato della situazione con la Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.
“C’è il caos più totale”, ha detto Filliger. Sono già state registrate più di 20 scosse di assestamento. Ha contattato molti dei suoi colleghi e conoscenti in Venezuela, ma non ha ancora ricevuto risposta da tutti.
“Una persona ha risposto di trovarsi per strada perché c’erano ancora scosse. Un’altra mi ha inviato foto che mostrano grandi crepe nei muri di casa sua. Un’altra immagine mostrava le macerie di due edifici vicini crollati”, ha raccontato.
Circa 800 persone di nazionalità svizzera vivono in Venezuela. Anche Christian Brunnschweiler, delegato dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero residente a Caracas, ha parlato con la SRF, descrivendolo come il terremoto più forte che avesse mai vissuto.
“L’intera casa ha tremato. Dall’altra parte della città, diversi edifici sono crollati”, ha detto Brunnschweiler. Le scosse in Venezuela sono state percepite fino in Svizzera: il Servizio sismico svizzero ha annunciato che i suoi sismometri situati presso il Politecnico federale di Zurigo hanno registrato chiaramente i tremori.
Molti Paesi hanno già offerto assistenza e gli aiuti sono urgentemente necessari. Ma il Venezuela ha bisogno anche di un sostegno a lungo termine, che vada oltre la risposta immediata al disastro, ha affermato Filliger. A breve termine, le priorità includono acqua potabile, alloggi temporanei e tende.
Il Governo svizzero sta tagliando i fondi per la cooperazione allo sviluppo all’estero nel quadro del suo piano di bilancio 2029-2032, con l’obiettivo di risparmiare 100 milioni di franchi, come annunciato ieri in una conferenza stampa.
La Svizzera porrà fine ai programmi di cooperazione bilaterale allo sviluppo in Azerbaigian, Ghana e Sudafrica. Il ritiro dall’America Latina era già stato deciso nel 2020. Si prevede il taglio di circa 100 posti di lavoro, mentre la spesa sarà ridotta di 20 milioni di franchi a partire dal prossimo anno. Allo stesso tempo, la Svizzera prevede di aumentare di 330 milioni di franchi la spesa per gli aiuti umanitari di emergenza.
Il Governo consoliderà inoltre la sua presenza internazionale attraverso il principio “un Paese, un ufficio”. Ciò significa che la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) non opereranno più contemporaneamente negli stessi Paesi partner, riducendo i doppioni e semplificando la gestione. “Mostrare solidarietà non significa essere presenti ovunque”, ha dichiarato il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis durante la conferenza stampa di ieri.
Tuttavia, sono state sollevate domande sulla necessità dei tagli, dato il miglioramento delle prospettive finanziarie del Governo federale. Il ministro dell’economia nonché presidente elvetico Guy Parmelin ha sostenuto che l’attenzione deve concentrarsi sulla preparazione a deficit futuri e sulla garanzia di finanziamenti sufficienti per le forze armate, l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e l’assicurazione invalidità.
L’annuncio è stato accolto con critiche dai partiti di sinistra e dalle organizzazioni attive nell’aiuto internazionale. L’organizzazione non governativa per lo sviluppo Alliance Sud ha descritto i tagli come un modo per “rafforzare i pompieri a scapito della prevenzione degli incendi”. Il co-presidente del Partito socialista Cédric Wermuth ha affermato che la Svizzera sta “contribuendo all’incertezza globale”.
Esiste un notevole divario nella partecipazione al voto tra le generazioni. Circa il 60% dell’elettorato svizzero tra i 70 e i 79 anni si reca alle urne, contro solo il 30% circa della fascia 25-29 anni.
I dati emergono da uno studio pubblicato oggi dal think tank liberale Avenir Suisse. La disparità è notevole se si considera che l’età media della popolazione svizzera è di 43 anni, mentre quella dell’elettorato è di 53,5 anni.
Secondo lo studio, le giovani donne votano più frequentemente dei loro coetanei maschi. Dopo i 75 anni, tuttavia, la tendenza s’inverte, con le donne più anziane che partecipano meno degli uomini della stessa età.
Il rapporto sostiene che questo divario ha conseguenze politiche. Avenir Suisse cita l’approvazione della tredicesima mensilità della pensione AVS (Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti), che è stata sostenuta dalla maggioranza di chi ha votato ma respinta da chi ha meno di 40 anni. Sebbene l’età non sia l’unico fattore a determinare il comportamento di voto, Avenir Suisse sostiene che non può essere ignorata. Dal 2000, l’elettorato più anziano ha di fatto determinato l’esito della maggior parte dei referendum.
Diversi Cantoni, tra cui Zurigo e Lucerna, hanno votato sull’abbassamento dell’età di voto a 16 anni a livello cantonale. Finora, solo Glarona ha approvato la misura, nel 2007.
Secondo Avenir Suisse, tuttavia, abbassare l’età di voto avrebbe solo un impatto marginale sulla riduzione del divario di partecipazione. Il rapporto prevede che la divisione tra l’elettorato giovane e quello anziano continuerà ad allargarsi fino al 2050, anche se l’età media di chi vota dovrebbe aumentare più lentamente dopo il 2030.
Se siete svizzere e svizzeri all’estero e parlate anche tedesco o francese, abbiamo un podcast per voi. Il nostro podcast “Adieu, merci la Suisse” è tornato con una nuova stagione. Il primo episodio esplora cosa serve per trovare un lavoro all’estero.
Lavorare all’estero è spesso visto come un’opportunità entusiasmante, ma richiede anche preparazione e una buona comprensione delle usanze locali. Nel nuovo episodio, le conduttrici Camille Kündig e Claire Micallef (per la versione tedesca) e Camille Kündig ed Emilie Ridard (per la versione francese) parlano con esperte/i e connazionali che condividono le loro esperienze di ricerca di lavoro e di adattamento alla vita in un nuovo Paese.
La psicologa ed esperta di transizioni di carriera Marion Aufseesser afferma che candidarsi per un lavoro all’estero è molto più che inviare semplicemente un CV. Richiede un’attenta preparazione, “come uno chef che fa la spesa prima di preparare un pasto”. Comprendere il riconoscimento delle qualifiche, le differenze culturali e le procedure amministrative può migliorare significativamente le possibilità di successo e aiutare a evitare delusioni.
Ottenere il lavoro non è sempre la fine della sfida. Adattarsi a una nuova cultura lavorativa può comportare difficoltà inaspettate. La svizzera all’estero Nina Richard lo ha sperimentato in prima persona in Canada, dove vive dal 2021. Racconta che la comunicazione è generalmente meno diretta che in Svizzera e il confine tra vita professionale e privata è spesso più sfumato. Anche la sicurezza del posto di lavoro è inferiore e molte di queste differenze culturali diventano evidenti solo una volta che si è immersi nella vita lavorativa quotidiana.
Di fronte a queste sfide, la resilienza e la consapevolezza di sé sono essenziali, afferma Richard. Le difficoltà possono minare la fiducia in sé stessi, cosa che ha sperimentato sulla sua pelle. Mette inoltre in guardia contro un'”eccessiva tendenza all’adattamento”, avvertendo che farlo può talvolta mascherare un ambiente di lavoro malsano o tossico.
Tradotto dall’inglese e verificato da mrj
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