Oggi in Svizzera

La situazione della sicurezza in Svizzera è ulteriormente peggiorata , secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). La conclusione: “Nessun allarme è finora rientrato”.

“La più grande e acuta minaccia per l’Europa resta la Russia; il suo conflitto ibrido è sempre più aggressivo e interessa anche la Svizzera”, si legge nel rapporto del SIC “La sicurezza della Svizzera 2026”. I rischi spaziano dal cyberspazio allo spionaggio, dalle infrastrutture critiche all’estremismo violento e a un aumento della minaccia terroristica.

Anche per quanto riguarda il sabotaggio, la Russia è il rischio principale: utilizzerebbe la Svizzera come base nel cuore dell’Europa per ottenere informazioni su altri Stati e su organizzazioni internazionali. Inoltre, molta disinformazione proviene da Mosca. Come esempio, il direttore del SIC Serge Bavaud cita il media statale russo Russia Today, che nel 2025 ha pubblicato circa un quarto di contenuti in più sulla Svizzera rispetto all’anno precedente. Il messaggio: la Confederazione sarebbe in declino.

Ma anche minacce lontane si avvicinano: tra pochi anni, i missili guidati dell’Iran potrebbero raggiungere ampie parti dell’Europa. “Il contesto protettivo della Svizzera si sta erodendo”, afferma Bavaud.

Il Servizio informativo evidenzia inoltre, più che negli anni passati, il ruolo degli Stati Uniti sotto il presidente Donald Trump. “La politica estera e di sicurezza americana è diventata imprevedibile e meno affidabile”, dichiara Bavaud. L’amministrazione Trump, commenta, si sta allontanando da un ordine basato su regole.