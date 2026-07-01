Oggi in Svizzera

Care svizzere e cari svizzeri all’estero,

Il 1° gennaio 2026 resterà per sempre impresso nella mia memoria. La gioia della festa di Capodanno ha presto lasciato il posto all'orrore quando ho acceso il telefono e letto del dramma che si era consumato a Crans-Montana. Quarantuno giovani vite spezzate in quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa, e più di 100 persone ferite.

Ho ripensato spesso a tutte le volte in cui, anch'io, mi sono ritrovata in un bar con amici e amiche senza preoccuparmi della sicurezza del locale. Una spensieratezza che probabilmente molte persone condividevano quella notte.

Sei mesi dopo, il mio pensiero va alle vittime, ai loro cari e a tutte le persone la cui vita è stata stravolta quella notte.

Buona lettura,