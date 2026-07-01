Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
Il 1° gennaio 2026 resterà per sempre impresso nella mia memoria. La gioia della festa di Capodanno ha presto lasciato il posto all'orrore quando ho acceso il telefono e letto del dramma che si era consumato a Crans-Montana. Quarantuno giovani vite spezzate in quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa, e più di 100 persone ferite.
Ho ripensato spesso a tutte le volte in cui, anch'io, mi sono ritrovata in un bar con amici e amiche senza preoccuparmi della sicurezza del locale. Una spensieratezza che probabilmente molte persone condividevano quella notte.
Sei mesi dopo, il mio pensiero va alle vittime, ai loro cari e a tutte le persone la cui vita è stata stravolta quella notte.
Buona lettura,
Sei mesi dopo l’incendio di Crans-Montana, la stampa torna sulla tragedia che ha causato 41 morti e 115 feriti nella notte di Capodanno. Diversi media fanno il punto sull’inchiesta o danno la parola alle famiglie delle vittime, che raccontano il loro calvario.
“Mi è mancata l’umanità quando così tante persone ne avevano bisogno”, riconosce il sindaco del comune di Crans-Montana, Nicolas Féraud, in un’intervista rilasciata al quotidiano svizzero-tedesco NZZ. Quest’ultimo, che ha lo status di imputato, rimpiange oggi di aver rifiutato di presentare le proprie scuse durante la conferenza stampa del 6 gennaio. In quell’occasione aveva ammesso che il bar Le Constellation non era stato oggetto di alcun controllo di sicurezza dal 2019.
L’inchiesta, che deve stabilire le responsabilità in questa vicenda, è commisurata all’emozione suscitata dal disastro. Mobilita più di un centinaio di avvocati, quasi 400 parti querelanti e, a oggi, 14 imputati. Tra questi figurano in particolare i coniugi Moretti, proprietari del Constellation. Le persone incriminate sono perseguite per incendio, lesioni personali gravi e omicidio colposo.
In totale, 156 persone sono state coinvolte nell’incendio. Sedici giovani restano ricoverati all’estero e nove in Svizzera, in terapia intensiva o in cure acute. “Per noi, la vita è ricominciata quella notte”, racconta a Le Temps la madre di Alan, il cui corpo è stato ustionato per il 70% il 1° gennaio. Spiega che la tragedia ha rafforzato la sua famiglia come mai prima d’ora. “Abbiamo scoperto di essere in grado di sopportare molto”, confida.
Da questo mercoledì 1° luglio, il Codice civile svizzero vieta esplicitamente ogni forma di violenza nell’educazione. La fondazione Pro Juventute accoglie con favore questo progresso, ma chiede maggiori sforzi in materia di prevenzione.
I genitori devono crescere la prole senza ricorrere alla violenza. Le punizioni corporali e altri trattamenti umilianti sono ora esplicitamente vietati dal Codice civile. Questa modifica, adottata dal Parlamento la scorsa estate, ha soprattutto lo scopo di avere un effetto preventivo e di sensibilizzare l’opinione pubblica.
La fondazione per la difesa dei diritti di bambini, bambine e giovani, Pro Juventute, considera questa misura come “un chiaro segnale che la Svizzera non tollera alcuna forma di violenza nei confronti dell’infanzia”. Tuttavia, mette in guardia: le richieste di aiuto da parte di minori vittime di violenza domestica sono triplicate in cinque anni. La fondazione chiede di rafforzare la prevenzione.
“L’educazione senza violenza è una buona cosa. Ma è solo una vittoria di tappa“, afferma Jean Zermatten, ex giudice dei minori del Canton Vallese ed ex presidente del Comitato ONU per i diritti dell’infanzia, sulle colonne di Le Temps. Egli esorta ora la Svizzera a unirsi alla maggioranza dei Paesi europei che hanno vietato le punizioni corporali in modo più esplicito.
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, cede a Washington senza ottenere contropartite, è quanto gli rimproverano diversi esponenti del Parlamento. È anche accusato di aggirare il Legislativo in questo dossier.
“Non vince chi cede per primo, ma chi difende i propri interessi con coerenza“, sottolinea Damian Müller, consigliere agli Stati liberale-radicale. Come altri membri del Parlamento, rimprovera al Consiglio federale di essersi impegnato a rimuovere gli ostacoli all’importazione di automobili e dispositivi medici statunitensi, senza che gli Stati Uniti assumessero impegni simili in cambio.
Un’altra critica: il Governo sembra aver rinunciato a un accordo commerciale e privilegia ora una modifica di ordinanza di sua competenza. Ciò gli permette di agire senza l’approvazione delle Camere federali. “È un approccio piuttosto autoritario”, deplora in particolare Carlo Sommaruga, consigliere agli Stati socialista e presidente della Commissione della politica estera.
L’Unione democratica di centro (UDC,destra conservatrice), dal canto suo, continua a sostenere il suo ministro. “Il fatto che il Consiglio federale cambi strategia non è un problema, poiché alla fine saremo noi a poterci pronunciare sull’accordo commerciale”, afferma il consigliere agli Stati dell’UDC Hannes Germann.
L’introduzione dell’e-ID è stata posticipata. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha comunicato martedì che sono necessari ulteriori sviluppi per garantire la protezione dei dati di fronte ai recenti progressi dell’intelligenza artificiale.
La popolazione svizzera avrebbe dovuto potersi identificare online già da quest’anno. Tuttavia, questa tempistica non potrà essere rispettata. Sono necessarie nuove misure per impedire in maniera più efficace l’installazione di software dannosi sui dispositivi e per rafforzare il rilevamento dei deepfake. L’UFG sta attualmente proseguendo le sue valutazioni e comunicherà in un secondo momento una nuova data di lancio.
La protezione dei dati era una delle principali preoccupazioni della popolazione prima della votazione del 28 settembre 2025. L’e-ID era stata accettata dal 50,4% delle persone aventi diritto di voto. Un primo progetto era stato invece ampiamente respinto nel 2021.
Questo rinvio non riguarda tuttavia l’infrastruttura di fiducia necessaria per il funzionamento dell’e-ID. Il suo sviluppo prosegue come previsto. Una versione di prova, testata da autorità e attori privati, funziona con successo da più di un anno. Questa infrastruttura dovrebbe entrare in servizio nel primo semestre del 2027 per altri giustificativi elettronici, come la patente di guida.
Tradotto dal francese e verificato da mrj
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