Oggi in Svizzera

La questione era già sul tavolo prima del vertice del G7 tenutosi a Évian, in Francia: la Francia avrebbe contribuito alle spese sostenute dalla Svizzera per la sicurezza? Ora, a tre settimane dal summit, la risposta è chiara: Parigi non intende pagare .

Interpellato dalla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) scrive che i negoziati relativi a una partecipazione francese ai costi sono falliti: “Per quanto riguarda la questione dei costi della sicurezza, la Svizzera e la Francia non sono riuscite a trovare un accordo su un contributo finanziario da parte della Francia.”

Va ricordato che, in occasione del summit, agenti di polizia provenienti da numerosi cantoni sono stati inviati a Ginevra, circa 4’000 militari dell’Esercito svizzero sono stati impiegati nell’operazione e i controlli alle frontiere sono stati rafforzati. Inoltre, poiché sul territorio francese in prossimità del confine non erano autorizzate manifestazioni (i capi di Stato e di Governo del G7 si riunivano a Évian, sulla sponda francese del Lago Lemano), la grande protesta contro il vertice — durante la quale si sono verificati scontri e disordini — si è svolta a Ginevra.

Secondo il DFAE, i colloqui con la Francia proseguono. Tuttavia, il Dipartimento sembra nutrire poche speranze su un cambiamento di posizione da parte di Parigi: “Le prospettive di una partecipazione della Francia ai costi della sicurezza restano esigue.”

L’unica consolazione, seppur modesta, per la Svizzera è che il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha potuto partecipare, su invito della Francia, alla cena di gala del G7.