Oggi in Svizzera

“In Svizzera cadrei nella povertà. Qui possiedo quattro automobili”. Helmut, pensionato svizzero stabilitosi in Ungheria, spiega perché ha lasciato la Svizzera. Se 20 Minuten si interessa a queste persone pensionate espatriate, è anche perché sono al centro dell’attualità: l’AVS ha versato 40 milioni di franchi in eccesso all’estero, poiché alcuni decessi o trasferimenti non erano stati notificati.

Da altre testimonianze si deduce che le motivazioni non sono esclusivamente economiche. “In Europa le persone anziane vengono semplicemente messe da parte. Qui non è ancora così”, afferma Alfred, 66 anni. Vive in Thailandia da otto anni con la moglie di origine thailandese.

Tuttavia, non è tutto rose e fiori quando ci si trasferisce dall’altra parte del mondo. Markus, 67 anni, che si è trasferito anch’egli in Thailandia per evitare di dover richiedere prestazioni complementari in Svizzera, fatica a imparare la lingua e per il momento ha pochissimi contatti sociali al di fuori del marito.

Tradotto dal francese e verificato da: Zz