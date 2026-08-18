Oggi in Svizzera

Il rientro a scuola è ormai avvenuto in quasi tutta la Svizzera, ad eccezione di alcuni cantoni. L’intelligenza artificiale (IA) s’impone come uno dei grandi temi di dibattito di questo inizio di anno scolastico 2026. Due anni dopo la democratizzazione di strumenti come ChatGPT, le scuole stanno ancora cercando il modo migliore per integrarli nella vita quotidiana di allievi e allieve.

Il dibattito si è evoluto notevolmente. Le prime reazioni sono state spesso quelle di vietare o limitare l’uso dell’IA per prevenire gli imbrogli. Oggi, molti specialisti e specialiste ritengono che sia diventato irrealistico ignorare questi strumenti, così integrati nella vita quotidiana dei e delle giovani. Diversi istituti stanno ora sperimentando il loro utilizzo in un contesto pedagogico, mentre alcune scuole universitarie elaborano raccomandazioni destinate al corpo docente.

Chi sostiene questo approccio sottolinea le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale. I chatbot possono aiutare alunni e alunne a ripassare, a esercitarsi nell’apprendimento delle lingue o a ricevere un feedback personalizzato sul loro lavoro. Dei progetti pilota stanno anche esplorando il loro utilizzo per assistere il personale insegnante in alcuni compiti di correzione o di monitoraggio di allievi e allieve.

Tuttavia, gli interrogativi rimangono numerosi. Oltre alla questione degli imbrogli, le scuole s’interrogano sulle competenze che la popolazione studentesca dovrà padroneggiare in un mondo in cui l’intelligenza artificiale sarà onnipresente. La domanda non è più se usare l’IA, ma come imparare a conviverci.