Oggi in Svizzera

Il Tribunale amministrativo federale svizzero, con una sentenza di riferimento di portata storica, ha stabilito che l’espulsione di giovani uomini afghani è – a determinate condizioni – giuridicamente ammissibile. Un rimpatrio è considerato ragionevole se le persone interessate sono in buona salute, dispongono di esperienza professionale e di una rete familiare in loco e non sono minacciate da una specifica persecuzione da parte dei talebani.