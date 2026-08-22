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La settimana in Svizzera

Care svizzere e cari svizzeri all’estero,

anche se è tornata la pioggia in tutta la Svizzera, la siccità continua a tenere il Paese nella sua morsa. Questa settimana il tema è stato al centro dell’attualità politica: diversi membri del Parlamento chiedono un dibattito urgente nella prossima sessione autunnale. E il presidente della Confederazione si dice scioccato dal tempo estremo.

Nel frattempo, un decesso nel canton Ticino solleva interrogativi. Una donna, che aveva reso pubblica una conversazione telefonica con del presidente del Governo cantonale Claudio Zali in cui questi incitava alla violenza, è stata trovata senza vita nel lago di Lugano.

Buona lettura!

Questo contenuto è stato pubblicato al
6 minuti

Scrivo su temi riguardanti gli Svizzeri all'estero e sulle particolarità elvetiche. Redigo inoltre newsletter quotidiane per la "Quinta Svizzera". Dopo gli studi in scienze della comunicazione, ho lavorato come reporter per radio e televisioni private. Dal 2002 lavoro presso SWI swissinfo.ch in diverse funzioni.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante un discorso in occasione della Festa nazionale del 1° agosto.
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante un discorso in occasione della Festa nazionale del 1° agosto. Keystone / Peter Schneider

Anche se i giorni di canicola sono ormai un ricordo (almeno per ora), la siccità rimane un tema d’attualità in Svizzera. Questa settimana la politica si è attivata. E il presidente della Confederazione parla di uno shock.

Quattro dei sei gruppi parlamentari di Palazzo federale concordano sulla necessità d’inserire i temi dell’acqua, dell’agricoltura e dell’adattamento climatico all’ordine del giorno della prossima sessione. In un dibattito urgente, il Consiglio federale dovrà rendere conto del proprio operato e dovranno essere imposte misure concrete contro la siccità persistente e le ondate di caldo.

La scorsa settimana il Consiglio federale aveva dichiarato che non era necessario proclamare lo stato di situazione straordinaria a causa della siccità. La situazione può essere “gestita con le strutture ordinarie”, è stato comunicato.

Il presidente della Confederazione e ministro dell’economia Guy Parmelin prevede che ora “verranno presentati altri progetti d’irrigazione e di accumulo”, simili a quelli già in uso da tempo nel Canton Vaud per la regione vinicola del Lavaux, come ha dichiarato alla SRF.

Il ministro della difesa Martin Pfister testa la qualità di un sistema di difesa aerea Skyranger durante una visita ufficiale alla Rheinmetall Air Defence a Zurigo, all'inizio di luglio 2026.
Il ministro della difesa Martin Pfister testa la qualità di un sistema di difesa aerea Skyranger durante una visita ufficiale alla Rheinmetall Air Defence a Zurigo, all’inizio di luglio 2026. Keystone / Claudio Thoma

Un consuntivo migliore del bilancio della Confederazione ha innescato questa settimana un dibattito su ulteriori spese per l’esercito. Invece di un deficit preventivato di 700 milioni di franchi, la Confederazione prevede per il 2026 un’eccedenza di circa 800 milioni di franchi, soprattutto grazie a maggiori introiti derivanti dall’imposta sull’utile delle imprese.

Per questo motivo, il Consiglio federale chiede al Parlamento 970 milioni di franchi per spese supplementari in armamenti. Questi fondi dovrebbero servire, tra le altre cose, a prefinanziare acquisti per la difesa terra-aria, sistemi radar e la protezione da mini-droni.

L’obiettivo è garantire tempestivamente gli acquisti, considerati i lunghi tempi di consegna per questo tipo di materiale. Inoltre, sono previsti 100 milioni di franchi per migliorare la protezione di oltre 60 siti dell’esercito.

La Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF interpreta questa mossa come una manovra di politica finanziaria da parte del ministro della difesa Martin Pfister. La sinistra critica il fatto che il denaro non venga destinato alla protezione del clima, all’istruzione, alla cooperazione allo sviluppo o alla riduzione del debito. Esponenti esperti di politica di sicurezza del centro-destra accolgono invece con favore i fondi aggiuntivi per l’esercito. A lungo termine, tuttavia, il finanziamento del previsto riarmo rimane una questione aperta.

mini statuetta di una donna
Non c’è da stupirsi che la statuetta sia passata inosservata durante gli scavi del XIX secolo. È davvero molto piccola. Keystone / Andreas Becker

Una restituzione diversa dal solito. Non si tratta di un Paese africano questa volta: il Cantone di Basilea Città ha restituito a Sciaffusa una statuetta vecchia di 15’000 anni rappresentante una donna Si ritiene che essa abbia una grande importanza per la storia del cantone della Svizzera orientale.

La storia inizia nel 1954, quando un ricercatore amatoriale trova una piccola statuetta nel materiale di scavo di precedenti ricerche archeologiche nel quartiere di Schweizersbild, a Sciaffusa. Lì, a partire dal 1891, l’archeologia aveva condotto indagini approfondite, ma il reperto era sfuggito.  Nel 1975, l’uomo donò la scultura femminile al Museo delle Culture di Basilea.

Dopo che il Canton Sciaffusa ne aveva chiesto la restituzione nel 2025, il Governo cantonale basilese ha acconsentito questa primavera a un trasferimento volontario e permanente. Sciaffusa aveva sostenuto che la statuetta, realizzata in un materiale fossile nero, fosse di grande importanza per la comprensione della storia del cantone.

Ora il cimelio risalente al Paleolitico superiore è tornato nel canton Sciaffusa. Mercoledì, Conradin Cramer, presidente del Governo di Basilea Città, lo ha consegnato lla sua omologa sciaffusana Cornelia Stamm Hurter.

Nel canton Ticino, molte persone hanno chiesto le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali e dell'intero Governo cantonale.
Nel canton Ticino, molte persone hanno chiesto le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali e dell’intero Governo cantonale. Keystone / Samuel Golay

La misteriosa morte di una donna nel lago di Lugano sta facendo discutere non solo in Ticino Si tratta della stessa persona che ha pubblicato la registrazione audio che ha spinto il presidente del Governo ticinese Claudio Zali alle dimissioni.

La causa del decesso della 52enne non è ancora stata chiarita. Giovedì è stata effettuata l’autopsia, i cui risultati al momento della stesura di questa rassegna stampa non erano noti. La donna, attivista per i diritti degli animali, aveva denunciato di essere stata aggredita circa dieci giorni prima della sua morte. Al momento non vi è alcun collegamento con il caso Zali, secondo fonti vicine all’inchiesta.

La registrazione audio aveva messo Zali sotto forte pressione politica. Nella conversazione telefonica, ha consigliato a una conoscente di picchiare una presunta stalker e ha raccontato di aver ricorso lui stesso alla violenza. Zali nega le accuse e critica la pubblicazione illegale della registrazione. Inoltre, sono in corso indagini sull’esponente leghista per sospetto abuso d’ufficio e tentata coercizione per un’altra vicenda. Dopo quanto emerso, Zali ha annunciato le sue dimissioni per la fine di settembre.

La frana del Pizzo Cengalo ha seppellito gran parte del villaggio di Bondo il 23 agosto 2017, causando la morte di otto persone.
La frana del Pizzo Cengalo ha seppellito gran parte del villaggio di Bondo il 23 agosto 2017, causando la morte di otto persone. Keystone / Gian Ehrenzeller

La prossima settimana

Domenica a Ginevra si terrà la “Traversée de la rade à la nage”, la tradizionale nuotata in acque libere nel lago Lemano. Centinaia di persone percorreranno a nuoto un tratto di circa 1,8 chilometri attraverso l’imboccatura del porto di Ginevra.

Lunedì a Pontresina inizierà il processo contro cinque persone per omicidio colposo plurimo in relazione alla frana del Pizzo Cengalo vicino a Bondo, nel canton Grigioni. Il 23 agosto 2017, otto escursionisti persero la vita. Il tribunale dovrà valutare se  i sentieri della valle avrebbero dovuto essere chiusi prima della catastrofe. Il processo dovrebbe durare fino a mercoledì.

Giovedì a Berna si terrà il primo simposio “Per una Svizzera davvero plurilingue”. In questa occasione si celebrerà anche il 30° anniversario del Forum per il bilinguismo.

Di recente in Svizzera abbiamo potuto osservare una splendida eclissi solare. Venerdì mattina, alle 4:33, si verificherà invece un’eclissi lunare parziale sopra la Svizzera.

Tradotto dal tedesco e verificato da Marija Milanovic

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