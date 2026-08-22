La settimana in Svizzera

Nel canton Ticino, molte persone hanno chiesto le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali e dell’intero Governo cantonale.

La misteriosa morte di una donna nel lago di Lugano sta facendo discutere non solo in Ticino Si tratta della stessa persona che ha pubblicato la registrazione audio che ha spinto il presidente del Governo ticinese Claudio Zali alle dimissioni.

La causa del decesso della 52enne non è ancora stata chiarita. Giovedì è stata effettuata l’autopsia, i cui risultati al momento della stesura di questa rassegna stampa non erano noti. La donna, attivista per i diritti degli animali, aveva denunciato di essere stata aggredita circa dieci giorni prima della sua morte. Al momento non vi è alcun collegamento con il caso Zali, secondo fonti vicine all’inchiesta.

La registrazione audio aveva messo Zali sotto forte pressione politica. Nella conversazione telefonica, ha consigliato a una conoscente di picchiare una presunta stalker e ha raccontato di aver ricorso lui stesso alla violenza. Zali nega le accuse e critica la pubblicazione illegale della registrazione. Inoltre, sono in corso indagini sull’esponente leghista per sospetto abuso d’ufficio e tentata coercizione per un’altra vicenda. Dopo quanto emerso, Zali ha annunciato le sue dimissioni per la fine di settembre.