Oggi in Svizzera

RTS cita da un lato l’esperienza di uno stagista in una multinazionale farmaceutica che riceve un salario compreso tra i 2’000 e i 3’000 franchi, ha a disposizione pasti e caffè gratuiti, accesso alla sala fitness, svolge un progetto utile per i suoi studi e ha un supervisore che lo accompagna. Dall’altro, troviamo una ragazza che si è trovata a lavorare gratuitamente per una ONG. “Tutto il lavoro è fatto dagli stagisti e il responsabile non è assolutamente presente“, testimonia. Le hanno promesso corsi di formazione, ma così non è stato.

Queste disparità sono dovute anche all’assenza di una legge federale sul compenso di stagiste e stagisti. Le regole, quando ci sono, sono cantonali o dettate da contratti collettivi. Secondo la Federazione studentesca di Losanna, l’elevata domanda e l’esigua offerta di stage fanno in modo che le aziende fissino i criteri che desiderano, con il rischio di un dumping salariale che penalizza la parità di trattamento. Per accettare uno stage a tempo pieno non pagato, in effetti, bisogna poter contare su un’elevata disponibilità economica personale o sul sostegno della famiglia.

Secondo il sociologo Dominique Glaymann, il problema supera la dimensione finanziaria. Impieghi in passato riservati a profili professionali “junior” sono oggi sistematicamente svolti da stagisti. Un paradosso per un sistema pensato per facilitare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.