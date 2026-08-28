Oggi in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
mentre scrivo questa rassegna stampa da Berna, si sente il gradito suono dell'acqua che picchietta sulle foglie e sulle strade. Molte persone, aziende e l'ambiente hanno subìto gli effetti negativi del caldo di quest'estate, che si preannuncia come la più torrida mai registrata in Svizzera. Uno studio pubblicato oggi analizza quali fasce della popolazione sono state più colpite dal caldo e perché.
Buona lettura!
In un’intervista pubblicata ieri da Le Temps, Valérie Dittli, consigliera di Stato del Canton Vaud, ha annunciato di aver lasciato il Centro e che nel 2027 si candiderà al Governo cantonale con il suo partito Mouvement libéral (Movimento liberale) di nuova fondazione.
“Semplicemente non riconoscevo più il partito”, ha dichiarato Dittli, che ne era membro da quasi 10 anni. La sua partenza ha causato una profonda spaccatura ai vertici del partito cantonale. Due membri del comitato esecutivo del Centro di Vaud hanno seguito Dittli: il presidente del gruppo Terre au Centre Laurent Chaubert e il sindaco di Henniez Yannick Escher.
Le dimissioni s’inseriscono in un contesto di tensione all’interno della sezione vodese del Centro. Gli scontri tra sostenitori e oppositori di Dittli si sono intensificati nelle ultime settimane. “Gli attacchi contro [di lei] sono di una violenza e di una malignità che non hanno posto in un partito. Anche a costo di rovinare la mia carriera politica, preferisco unirmi a un movimento che sostiene valori autentici. Queste manovre sono inaccettabili”, ha detto Chaubert.
La consigliera di Stato è stata al centro di numerose controversie negli ultimi mesi, l’ultima delle quali è venuta alla luce ieri. Secondo diversi media, la sezione di Lavaux-Oron del partito accusa Dittli di aver tentato di prelevare o trasferire circa 22’000 franchi depositati su un conto aperto nell’estate del 2025 per sostenere le sue attività politiche, accusa che lei respinge.
Dittli non è la prima figura politica svizzera a rompere i ranghi e a creare un nuovo partito. Nel 2022, Pierre Maudet, membro del Governo ginevrino, aveva fondato il movimento Libertés et justice sociale (Libertà e giustizia sociale) dopo essere stato espulso dal Partito liberale radicale (PLR, destra) in seguito alla sua condanna nel 2022 per accettazione di vantaggi indebiti, in relazione a un viaggio ad Abu Dhabi. Nell’aprile 2023, Maudet è poi tornato sulla scena politica candidandosi con la lista del suo nuovo partito ed è stato eletto nel Governo cantonale di Ginevra.
Quest’estate si appresta a diventare la più calda mai registrata in Svizzera. Uno studio pubblicato oggi mostra che le donne sono state colpite dalla calura in modo significativamente maggiore rispetto agli uomini.
Secondo lo studio di Tamedia, condotto dalla società di sondaggi e analisi dati Leewas di Zurigo, il 74% della popolazione ha descritto l’estate del 2026 come “molto pesante” o “abbastanza pesante”. Solo un quarto delle persone intervistate l’ha trovata molto o abbastanza piacevole.
Le donne hanno sofferto il caldo in modo significativamente maggiore rispetto agli uomini: il 46% ha dichiarato di averlo trovato molto pesante, contro il 31% degli uomini. Le donne possono essere più sensibili al caldo perché hanno generalmente una percentuale più alta di grasso corporeo e un numero leggermente inferiore di ghiandole sudoripare. Di conseguenza, potrebbero beneficiare meno dell’effetto rinfrescante della sudorazione.
Il caldo può anche sottoporre il corpo femminile a uno stress aggiuntivo, influenzandone l’equilibrio ormonale. Un forte stress da calore, ad esempio, può causare un aumento dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Questo può ritardare o alterare il ciclo mestruale. Il caldo provoca anche la dilatazione dei vasi sanguigni, che può intensificare il sanguinamento e i crampi, influendo ulteriormente sul benessere femminile. Le alte temperature possono anche esacerbare i sintomi tipici della menopausa.
Il genere non è stato l’unico fattore a influenzare la percezione del caldo: anche l’appartenenza politica ha giocato un ruolo. La metà dell’elettorato del partito dei Verdi ha trovato il caldo molto difficile da sopportare. All’altro capo dello spettro politico, le persone che sostengono l’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) hanno sopportato meglio il caldo, con il 36% che ha dichiarato di aver trovato l’estate piacevole.
Il sistema di voto elettronico della Posta Svizzera è stato attaccato da 5’479 indirizzi IP provenienti da 107 Paesi. Ma questa è, sorprendentemente, una buona notizia per chi spera di poter votare elettronicamente.
Di solito, una notizia del genere desterebbe allarme. L’aspetto positivo, tuttavia, è che gli attacchi facevano parte di un test di sicurezza pubblico in cui hacker sono stati invitati ad attaccare “eticamente” il sistema di voto elettronico in un ambiente di prova. Tali test di sicurezza pubblici sono legalmente richiesti prima che i sistemi di voto elettronico possano essere utilizzati in fase sperimentale.
Il test di sicurezza pubblico si è svolto a luglio. Delle 85 segnalazioni inviate, la Posta Svizzera non ha individuato vulnerabilità “critiche” e solo una è stata classificata come “alta”.
La Posta Svizzera paga ricompense per ogni vulnerabilità, o “bug”, segnalati. Nell’ambito del test di quest’anno, sono stati versati agli hacker circa 38’000 franchi.
Il sistema di voto elettronico della Posta Svizzera è attualmente in uso in cinque Cantoni: San Gallo, Turgovia, Grigioni, Lucerna e Basilea Città, sebbene quest’ultimo abbia temporaneamente sospeso il suo progetto pilota a seguito di un incidente relativo all’uso di chiavi USB protette da PIN durante la votazione federale dell’8 marzo 2026, quando 2’048 voti elettronici non hanno potuto essere decifrati o contati. Le autorità federali hanno sottolineato che non vi era alcun collegamento tra questo incidente e il sistema di voto elettronico fornito dalla Posta.
La Svizzera è rinomata a livello internazionale per il suo sistema di apprendistato ed è spesso citata come modello per altri Paesi. Ma alcune delle persone che hanno seguito un percorso di apprendistato stanno denunciando ambienti di lavoro tossici e chiedono maggiore protezione.
L’età degli apprendisti e delle apprendiste può scendere fino a 15 anni. Queste giovani persone scelgono la via dell’apprendistato aspettandosi di essere istruite da professionisti e professioniste nei loro settori e preparate per il mondo del lavoro, spesso in professioni fisicamente impegnative. Le condizioni di lavoro per chi svolge un apprendistato non sono monitorate sistematicamente e per diventare formatori o formatrici sono necessarie solo 40 ore di formazione.
L’apprendista parrucchiera Lana Voisard si è diplomata con i voti più alti del suo corso. Durante il suo discorso di diploma, ha parlato delle discriminazioni e degli abusi che lei e altre persone in formazione avrebbero subito sul posto di lavoro.
Voisard sostiene di essere stata sminuita e umiliata dalla sua formatrice. Lo stress ha avuto ripercussioni sulla sua salute sia mentale che fisica. Quando ha contattato il servizio cantonale della formazione per cambiare azienda, ha ricevuto un’e-mail che le illustrava i rischi che avrebbe potuto correre lasciando il suo datore di lavoro senza consenso, inclusa un’azione legale per rottura del contratto. “Questo mi ha subito spaventata”, ha dichiarato Voisard alla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS.
Un articolo pubblicato dal portale online dell’emittente RTS Info riporta che, sebbene l’80% delle persone in apprendistato abbia inizialmente dichiarato di trovarsi bene nel proprio percorso, a un esame più approfondito il 60% ha riferito di aver incontrato difficoltà psicologiche.
Nel Canton Neuchâtel, un’iniziativa popolare chiede una maggiore protezione per chi svolge un apprendistato e ispezioni senza preavviso sul posto di lavoro. Il testo sta però incontrando una forte opposizione.
Tradotto dall’inglese e verificato da Marija Milanovic
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