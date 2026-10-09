Oggi in Svizzera

Il capitano della nazionale svizzera e del club inglese del Sunderland, Granit Xhaka, ha ammesso di aver commesso un errore.

La sanzione corrisponde a 50 aliquote giornaliere da 3’000 franchi ciascuna e sarà effettiva soltanto se il calciatore commetterà un nuovo reato nei prossimi due anni.

Il mese scorso era emerso che Xhaka aveva ottenuto un certificato di vaccinazione falsificato, all’epoca necessario per recarsi negli Stati Uniti. Il 33enne aveva ammesso i fatti e si era pubblicamente scusato.

In un messaggio pubblicato su Instagram, il centrocampista aveva spiegato che all’epoca nutriva “forti riserve riguardo al vaccino contro il Covid-19”. Ha inoltre riconosciuto di aver commesso un errore ottenendo un certificato vaccinale invece di “chiarire i dubbi attraverso i canali appropriati”.

Dopo la decisione della procura, il giocatore ha dichiarato di assumersi pienamente la responsabilità delle proprie azioni. Ha confermato di aver collaborato con gli inquirenti, di aver pagato le spese processuali e di aver accettato il verdetto.

Resta invece da capire quali conseguenze la vicenda potrà avere sulla sua carriera sportiva. “Abbiamo preso atto della decisione della procura”, si è per ora limitata a dichiarare l’Associazione svizzera di football all’agenzia Keystone-ATS.