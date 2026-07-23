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Conclusi colloqui Lavrov-Rubio a Manila su Ucraina

Keystone-SDA

Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della Tass.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Durante l’incontro, le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.

Sempre secondo la Tass, Rubio si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti statunitensi prima del suo incontro con Lavrov. In particolare, una giornalista ha chiesto a Rubio se avrebbe chiesto a Lavrov, durante l’incontro, se la Russia stesse aiutando l’Iran a colpire obiettivi. Il Segretario di Stato americano è rimasto in silenzio.

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