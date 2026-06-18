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Cook, Apple aumenta i prezzi dei suoi prodotti per caro-chip

Keystone-SDA

Apple intende aumentare i prezzi dei suoi prodotti per compensare l'impennata dei costi dei chip per la memoria. Lo ha detto il Ceo Tim Cook in un'intervista al Wall Street Journal.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Purtroppo gli aumenti di prezzo sono inevitabili. Stiamo facendo del nostro meglio per mitigare i forti rincari e abbiamo tentato di mettere al riparo i nostri clienti dagli aumenti, ma la situazione è divenuta insostenibile”, ha messo in evidenza Cook.

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