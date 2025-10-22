The Swiss voice in the world since 1935
Corea del Nord: Seul, lanciato un missile balistico

Keystone-SDA

La Corea del Nord ha lanciato oggi almeno un missile balistico non identificato verso il Mar cinese orientale, ha dichiarato l'esercito sudcoreano citato dall'agenzia di stampa Yonhap.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un avviso inviato alle 08:20 ora locale (la 01.20 in Svizzera), lo Stato maggiore congiunto ha dichiarato di aver rilevato il lancio senza fornire ulteriori dettagli.

Pyongyang aveva lanciato missili balistici e da crociera a corto raggio verso il Mar cinese orientale rispettivamente l’8 e il 22 maggio.

Si tratta del primo lancio missilistico del Nord da quando il governo del presidente sudcoreano Lee Jae-myung è entrato in carica a giugno.

Il lancio precede anche l’imminente vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico che la Corea del Sud ospiterà dal 31 ottobre al 1. novembre.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

