Corte suprema sospende legge su arresti renitenti a leva

Keystone-SDA

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L'Alta corte israeliana ha emesso un'ordinanza provvisoria che impedisce l'attuazione della legge che congela gli arresti dei renitenti alla leva ultraortodossi, approvata ieri in seconda e terza lettura dalla Knesset.

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(Keystone-ATS) La decisione afferma che “viste le consolidate sentenze di questa Corte in materia di coscrizione degli studenti delle yeshiva (scuole religiose), l’importanza del congelamento degli arresti, delle indagini e dei procedimenti di esecuzione solo per determinate fasce della popolazione, e le solide argomentazioni sollevate dai ricorrenti nelle varie petizioni contro la sua validità, si emette un’ordinanza condizionale che impone ai convenuti di motivare perché la Legge sul servizio di difesa (emendamento n. 28 – disposizione provvisoria) non debba essere annullata”.

Il giudice Ofer Grosskopf ha stabilito che un’udienza sui ricorsi contro la legge si terrà al più presto davanti a un collegio allargato che sarà nominato dal presidente della Corte suprema.