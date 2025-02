Cremlino, “contatti con Usa su Ucraina si intensificano”

Keystone-SDA

I contatti tra Russia e Stati Uniti per una soluzione in Ucraina sono in corso "tra singoli dipartimenti, e si sono intensificati di recente". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente Volodymyr Zelensky ha “grossi problemi in termini di legittimità, ma nonostante questo la parte russa rimane aperta ai negoziati” con il presidente ucraino, ha aggiunto il portavoce del Cremlino, citato dall’agenzia Tass. Rispondendo alla domanda se il presidente russo Vladimir Putin consideri Zelensky un nemico, Peskov ha affermato che “non può e non deve esserci spazio per le emozioni, dovrebbe esserci spazio per l’analisi giuridica e il pragmatismo assoluto”.

Il portavoce del Cremlino, citando il decreto ucraino del 2022 che vieta trattative con il presidente russo Vladimir Putin, ha definito “parole vuote” quelle con cui il Zelensky si è detto pronto a colloqui di pace col presidente russo. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax.

Intanto, le forze russe hanno attaccato l’Ucraina la notte scorsa con due missili balistici Iskander-M e 104 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana: lo riporta su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che 57 velivoli senza pilota nemici sono stati abbattuti e 42 droni-esca sono caduti in zone aperte.

I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi e Kirovohrad.

Nei combattimenti delle ultime 24 ore le forze armate russe hanno conquistato altri due villaggi nell’est dell’Ucraina: Baranovka nella regione di Donetsk e Novomlynsk nella regione di Kharkiv. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca nel suo bollettino quotidiano.