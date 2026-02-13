Cremlino, nuovi negoziati con Ucraina e Usa a Ginevra

Keystone-SDA

Una nuova tornata di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina si terrà il 17 e 18 febbraio a Ginevra, ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

(Keystone-ATS) La delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky.

Inizialmente Peskov aveva parlato di un trilaterale, ma senza specificare quando e dove si sarebbe tenuto.

A Monaco giornata importante

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sciolto le riserve e ha deciso di presentarsi a Monaco per la Conferenza sulla Sicurezza. Possibile un incontro con il Segretario di Stato Marco Rubio.”Oggi a Monaco di Baviera, in Germania. È una giornata importante e ci saranno nuovi passi verso la nostra sicurezza comune – dell’Ucraina e dell’Europa”.

“In programma c’è la prima impresa congiunta ucraino-tedesca per la produzione di droni, oltre a incontri bilaterali e multilaterali con i partner”, ha spiegato il leader ucraino su Telegram.

“Servono più produzioni comuni, maggiore resilienza, più coordinamento ed efficienza nella nostra architettura di sicurezza condivisa in Europa. Il risultato più significativo che possiamo raggiungere insieme è porre fine alla guerra con una pace dignitosa e creare garanzie di sicurezza affidabili per l’Ucraina e per tutta l’Europa. In modo che nessuno in Europa abbia paura di restare senza protezione”, ha specificato Zelensky.