CSS: utile in netto aumento nel 2025

Keystone-SDA

L'assicuratore malattia CSS lo scorso anno ha registrato un utile netto in forte crescita e un aumento anche dei premi incassati. Il 2025 è anche stato caratterizzato da una progressione senza precedenti della clientela nell'assicurazione di base.

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(Keystone-ATS) CSS ha quadruplicato il proprio utile, portandolo a 260,8 milioni di franchi (62,7 milioni nel 2024), indica l’azienda lucernese in un comunicato odierno. Nell’assicurazione di base, annuncia per la prima volta in quattro anni un’eccedenza pari a 109,5 milioni, contro una perdita di 129,2 milioni nell’anno precedente. Nelle assicurazioni complementari, il risultato netto si è attestato a 144,9 milioni, una cifra al di sotto del dato del 2024, che ammontava a 190,0 milioni.

Per CSS si tratta di risultati “convincenti”, ottenuti grazie a una rigorosa disciplina nei costi. L’assicuratore precisa che una parte degli utili è stata restituita ai clienti attraverso programmi di bonus, con gli assicurati che hanno ricevuto complessivamente 22,5 milioni.

I ricavi da premi sono aumentati del 3,6%, raggiungendo i 7,8 miliardi di franchi. Il numero di assicurati è cresciuto in modo significativo: nell’assicurazione di base, CSS ha acquisito oltre 90’600 nuovi clienti, raggiungendo quota 1,56 milioni. Complessivamente, all’inizio del 2026 il gruppo contava circa 1,73 milioni di assicurati.

I costi sanitari hanno continuato ad aumentare. Gli oneri per le prestazioni nell’assicurazione di base hanno registrato una crescita del 4,4% per persona assicurata, raggiungendo in media i 4153 franchi. Ciononostante, il rapporto sinistri/costi è migliorato a livello di gruppo attestandosi al 98,2%, contro il 101,1% dell’anno precedente, il che significa che i ricavi hanno nuovamente superato i costi. CSS precisa di aver evitato, grazie ai controlli delle fatture, spese ingiustificate per circa 872 milioni di franchi.

Dal punto di vista strategico, CSS ha recentemente ampliato la propria offerta e fondato una propria compagnia di assicurazioni sulla vita nel 2025. L’assicuratore intende così in particolare estendere le sua attività al settore della previdenza.

Fondato nel 1899 quale cassa malati cristiano-sociale e con sede a Lucerna il gruppo CSS è uno dei principali assicuratori del paese, specializzato in polizze malattia, infortuni e danni. È presente in tutta la Svizzera con un centinaio di agenzie e ha in organico 3000 persone.