Pierre de Meuron: “No, la Svizzera non è brutta, ma ci sono molti errori architettonici”

Il quartiere Hardbruecke di Zurigo con la Prime Tower. Keystone / Gaetan Bally

All'età di 74 anni, l'architetto Pierre de Meuron non ha ancora finito di costruire gli edifici di domani. Con il suo partner di lunga data, Jacques Herzog, ha progettato la nuova sede della banca Lombard Odier a Bellevue (nel canton Ginevra), che sarà pronta nel 2025. Ospite de RTS, parla della sua visione della pianificazione urbana nella Svizzera francese.

3 minuti

“No, la Svizzera non è brutta”, risponde Pierre de Meuron in tutta serietà quando gli viene chiesto un parere sulla Svizzera “orrenda” ritratta dalla NZZ in un lungo articoloCollegamento esterno di quest’estate.

Pierre de Meuron nel 2023. Keystone / Urs Flueeler

Di fronte a questo “titolo accattivante”, è importante fare i conti con i fatti, afferma l’architetto basilese che, con l’amico d’infanzia Jacques Herzog, ha fondato lo studio di architettura Herzog & de Meuron, famoso in tutto il mondo.

L’elenco delle realizzazioni dell’atelier è lungo e prestigioso. Tra questi, la conversione e l’ampliamento del museo Tate Modern a Londra, lo stadio nazionale di Pechino e le due torri Roche a Basilea, tra cui il grattacielo più alto della Svizzera (205 metri).

Presto vedrà la luce il primo edificio della Svizzera francese progettato da Herzog & de Meuron: la sede della banca Lombard Odier, nel cantone di Ginevra. L’inaugurazione è prevista per il 2025.

Sebbene il nuovo edificio sarà “all’avanguardia”, “elegante” e “sostenibile”, come si legge sul sito del gruppo, de Meuron ritiene che la stessa cura non sia riservata a tutti i nuovi edifici in Svizzera.

Altri sviluppi

Quando la redditività prende il sopravvento

La Svizzera non è certo “brutta”, ma “ci sono molti” errori architettonici, soprattutto “nelle città e nelle aree suburbane”, ammette Pierre de Meuron. E aggiunge che “a mio parere, a volte si dà troppa importanza alla redditività”, a scapito della “cura della qualità architettonica”.

L’archistar ci tiene a sottolineare che la “qualità architettonica” non costa necessariamente “di più”. Per lui, si tratta di “fare il meglio che si può con i mezzi a disposizione”.

La Torre Roche (Roche Bau 1) degli architetti Herzog & de Meuron. La nuova sede dell’azienda farmaceutica Hoffmann-La Roche è stata inaugurata il 18 settembre 2015 a Basilea. Keystone / Gaetan Bally

E cosa pensa dell’espansione urbana, che viene sempre più condannata? “Dobbiamo stare attenti a non spingerci troppo oltre”, spiega, aggiungendo che “dobbiamo renderci conto che lo sviluppo urbano non può avvenire in qualsiasi modo e senza limiti”.

Il settuagenario continuerà a vivere della sua “passione” per la bellezza ancora a lungo? “Finché mi piacerà farlo” e ci sarà il desiderio di “lavorare con me… con noi, lo farò”, dice Pierre de Meuron. Quello che è certo è che prenderà la decisione di ritirarsi insieme al suo assistente Jacques Herzog, alla moglie e alla famiglia.