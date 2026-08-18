Da fine agosto riprendono trasferimenti da Svizzera a Italia

I trasferimenti dalla Svizzera verso l'Italia riprenderanno a partire dalla fine di agosto Keystone-SDA

Condividi

Dopo quasi quattro anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti dei richiedenti asilo arrivati dall'Italia.

2 minuti

(Keystone-ATS) “I primi voli sono stati prenotati” ha conferma alla tv svizzera tedesca SRF Magdalena Baker, portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), spiegando che la pratica ricomincerà dalla fine di agosto e che al momento si tratta soltanto di casi isolati.

La SEM ha concordato con le autorità italiane che la ripresa avvenga in modo graduale: “È nell’interesse della Svizzera che la ripresa sia gestita in modo sostenibile per entrambe le parti, affinché il sistema funzioni in modo duraturo e non venga sovraccaricato”.

Nel dicembre del 2022, poco dopo l’insediamento della premier Giorgia Meloni, l’Italia aveva bloccato tutte le riammissioni di richiedenti l’asilo, violando così l’accordo di Dublino in materia di asilo.

La ripresa dei trasferimenti è legata al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il fatto che l’Italia sia ora in linea di principio nuovamente disposta alle riammissioni è legato al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Un patto entrato in vigore lo scorso 12 giugno che comporta per l’Italia e altri Paesi di arrivo per i richiedenti l’asilo un sostegno finanziario e altri sgravi. Ma soltanto se i Paesi adempiono ai loro obblighi.

Roma intende, però, riammettere soltanto i richiedenti l’asilo che sono arrivati dopo il 12 giugno, quindi dopo l’entrata in vigore del patto. Per quanto riguarda la Svizzera, i primi rimpatri interessano richiedenti l’asilo arrivati dopo il 12 giugno.

“Le nuove procedure devono essere dapprima testate sulla base di casi attuali”, spiega la portavoce della SEM alla SRF, sottolineando di non aver concluso con l’Italia alcun accordo che escluda dal rimpatrio i richiedenti l’asilo arrivati prima del 12 giugno.