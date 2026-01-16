Damasco riconosce ufficialmente la lingua curda

Keystone-SDA

Il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, ha emanato un decreto che riconosce il curdo come "lingua nazionale" e garantisce diritti a questa minoranza, in un contesto di tensioni tra forze filogovernative e milizie curde nel nord-est del Paese.

(Keystone-ATS) Il decreto introduce inoltre il Capodanno curdo, detto ‘Nowruz’, come festa ufficiale e concede la cittadinanza ai curdi che ne erano stati privati in seguito a un controverso censimento del 1962.

Nel frattempo, proseguono le tensioni militari ad est di Aleppo, dove la settimana scorsa ci sono stati scontri sanguinosi tra forze filo-Sharaa e miliziani curdi: l’esercito ha infatti avvertito la popolazione civile di attacchi in vista contro posizioni curde a Deir Hafer.