Dazio globale al 15%: Berna analizza le conseguenze

Keystone-SDA

Berna sta analizzando con urgenza le conseguenze dell'annuncio di Donald Trump sull'introduzione di un dazio globale del 10% - portato qualche ora dopo al 15% - sulle importazioni negli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) Il Dipartimento federale dell’economia (DEFR) evita per ora qualsiasi previsione sull’aliquota che verrà effettivamente applicata alle merci svizzere.

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, “prende atto della decisione della Corte suprema degli Stati Uniti e delle dichiarazioni del presidente americano” e “non le commenta”. Il Consiglio federale ha incaricato gli uffici competenti di analizzare gli sviluppi e le loro conseguenze concrete e comunicherà “a tempo debito” eventuali decisioni.

Le ricadute effettive e l’evoluzione dei prossimi giorni vengono “analizzate in modo continuo e nel più breve tempo possibile”, ha indicato oggi il DEFR a Keystone-ATS. Interpellato sull’ipotesi di un’entrata in vigore già da martedì mattina di un’aliquota del 10% anche per la Svizzera, il Dipartimento non si è pronunciato.

Nel merito, Berna assicura di non voler modificare la propria posizione nei colloqui in corso con Washington. “L’obiettivo principale dei negoziati è sempre stato, fin dall’inizio, concludere un accordo giuridicamente vincolante che garantisca alle imprese svizzere la massima certezza del diritto possibile”, sottolinea il DEFR.

“La Svizzera tiene conto degli sviluppi in corso nell’ambito delle trattative e punta a un risultato che raggiunga tale obiettivo, indipendentemente dalle evoluzioni giuridiche e politiche negli Stati Uniti”, aggiunge il Dipartimento. Le autorità non precisano se i negoziati potrebbero prolungarsi oltre la fine di marzo.