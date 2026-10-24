Decine di palestinesi arrestati in blitz dell’Idf in Cisgiordania

Keystone-SDA

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Le forze israeliane, nelle ultime ore, "hanno fatto irruzione in almeno 15 località nel nord della Cisgiordania, arrestando decine di palestinesi": lo riporta Al Jazeera, citando informazioni dei propri corrispondenti dalla zona.

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(Keystone-ATS) Tali blitz dell’Idf sono stati segnalati dopo che ieri il premier Benjamin Netanyahu aveva annunciato il blocco totale del territorio in seguito a un attacco ad Hebron, nel quale sono stati uccisi due soldati israeliani. Stando all’emittente araba, i militari hanno fatto irruzione in almeno 15 località del nord della Cisgiordania, tra cui Nablus e Jenin.

Stando all’agenzia palestinese Wafa, nel governatorato di Nablus sono state arrestate 15 persone, delle quali nove nella città stessa di Nablus e altri sei nel villaggio di Burin. Due ulteriori arresti sono scattati nel governatorato di Betlemme.

Mentre in una zona di Hebron, “centinaia di famiglie palestinesi hanno ricevuto l’ordine di lasciare forzosamente le proprie case”, aggiunge Al Jazeera. L’esercito avrebbe inoltre assediato l’abitazione di uno degli autori dell’attacco.

L’operazione ”durerà diversi giorni”, aveva in precedenza riferito un portavoce dell’Idf. ”Le forze in campo hanno avviato perquisizioni mirate per individuare e smantellare infrastrutture terroristiche, armi, e interrogare sospettati”.

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