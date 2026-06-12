Decollato il Falcon del re Felipe con a bordo papa Leone

Keystone-SDA

Il Falcon del Re di Spagna Felipe con a bordo papa Leone è decollato dal Tenerife Norte-Lor Redeos International airport.

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(Keystone-ATS) Il Re lo ha offerto al Pontefice dopo l’inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l’aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l’aereo del Re per fare rientro a Roma e di qui, in Vaticano.

In precedenza un problema tecnico, dovuto al forte vento, ha bloccato il volo Iberia con il quale il papa, il seguito e i giornalisti devono fare rientro da Tenerife a Roma. Lo ha spiegato il comandante in un annuncio fatto a bordo del velivolo.

“Sono spiacente di informarvi che il guasto richiede tempo e per questo motivo ci stiamo organizzando per sbarcare” i passeggeri “dall’aereo”, ha annunciato il comandante del volo Iberia. Il Papa, che avrebbe dovuto far rientro a Roma alle 20.40, è ancora in attesa nella sala Vip della base aerea di Tenerife.

Re sale a bordo

In un precedente annuncio il comandante aveva spiegato la situazione ai presenti e dopo pochi minuti lo stesso re Felipe che si era appena congedato dal papa è salito a bordo dell’aereo per invitare il pontefice a scendere e attendere nella sala vip della base aerea di Tenerife la soluzione del problema.

Il problema tecnico si è verificato quando il ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Paul Richard Gallagher, si stava dirigendo verso i giornalisti per dei saluti.

Grande la sorpresa a bordo in tutto il volo, composto da più di 80 tra giornalisti e operatori video. In un secondo momento, inoltre anche il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin e altri membri del seguito papale sono scesi dall’aereo per attendere nella saletta Vip la risoluzione del problema.