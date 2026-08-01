The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Deflagrazione a Mosca, morti e feriti, nel locale c’erano militari

Keystone-SDA

Un'esplosione si è verificata vicino a un bar all'aperto in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e 15 feriti. Stando a diversi media russi nel locale si stava svolgendo una festa per un generale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il ristorante Balzi Rossi dove si è verificata l’esplosione a Mosca era chiuso per un banchetto privato, scrivono diversi media locali indipendenti, tra cui Novaya Gazeta.

Per il sito Astra nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante. Secondo alcuni canali Telegram russi, ripresi anche da Reuters, tra i presenti all’evento c’era il comandante dell’aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l’incarico un mese e mezzo fa. Al momento non ci sono conferme ufficiali.

“Gli agenti della Direzione Generale del Ministero degli Interni della Russia per Mosca stanno lavorando sul luogo dell’incidente, vicino all’edificio 1 in Piazza Kudrinskaya. Secondo le informazioni disponibili, oggi intorno alle 20:10, vicino al bar all’aperto, si è verificata un’esplosione che ha provocato tre morti e 15 feriti di varia gravità”, ha dichiarato l’ufficio stampa senza precisarne le cause.

Una task force investigativa della Direzione Generale del ministero degli Interni della Russia, insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, sta lavorando sul posto, scrive la Tass.

Per Interfax, i feriti hanno ricevuto le cure mediche necessarie. A dichiararlo ai giornalisti è stato Alexei Kuznetsov, collaboratore del ministero della Salute.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR