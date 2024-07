App Swiss Travel Admin (DFAE)

Travel Admin è l'applicazione per i viaggi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fornisce aiuto non solamente nella preparazione del viaggio, ma accompagna l'utente lungo tutta la durata del soggiorno all'estero.

2 minuti

Travel AdminCollegamento esterno, applicazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aiuta nella preparazione di un viaggio fornendo informazioni e servizi utili non esclusivamente in caso di crisi. Tuttavia, in una situazione di emergenza, l’applicazione può diventare uno strumento particolarmente prezioso, per esempio in caso di pandemia, per organizzare il viaggio di ritorno nella Confederazione di cittadine e cittadini svizzeri rimasti bloccati.

Chi ben pianifica è a metà del viaggio

L’app fornisce supporto nella preparazione ottimale del viaggio con i seguenti servizi:

Liste di controllo personalizzabili ed espandibili

Archiviazione di titoli di trasporto e biglietti, copie di passaporti o polizze assicurative

Consigli di viaggio costantemente aggiornati dal DFAE

Memorizzazione di indirizzi e contatti di emergenza

Possibilità di allegare i dati di contatto delle persone che accompagnano nel viaggio

Helpline disponibile in tutto il mondo e 24 ore su 24

Il DFAE in valigia

Durante il viaggio l’app diventa un prezioso compagno di avventura. Il DFAE informa le viaggiatrici e i viaggiatori con una notifica push SMS se si verifica una crisi nel Paese di destinazione. Inoltre, basta premere un pulsante per inviare il segnale che si sta bene ai propri contatti o per informare il DFAE della propria posizione attuale. Gli indirizzi, i dettagli di contatto e il sito web della rappresentanza svizzera più vicina possono essere trovati immediatamente. La rappresentanza può essere contattata direttamente per telefono, Skype o e-mail. Sono disponibili anche i numeri di emergenza del Paese in cui si viaggia (vigili del fuoco, polizia, ambulanza).

Durante la crisi globale scatenata dal coronavirus nel 2020, l’app Travel Admin si è rivelata particolarmente utile. Grazie alla registrazione nell’app di decine di migliaia di viaggi di turiste e turisti svizzeri bloccati, il DFAE è riuscito a riportare in patria molti di loro.