Oggi in Svizzera

Il Consiglio federale durante la tradizionale gita annuale. Dopo di essa, quasi tutti i membri del Governo sono partiti per delle vere vacanze.

Restiamo in tema di vacanze . Dove si recheranno quest’estate i membri del Governo? Ecco una breve panoramica dell’agenzia di stampa Keystone-ATS.

Un viaggio in treno attraverso Francia, Belgio e Paesi Bassi. È quanto si concederà quest’estate la ministra dell’interno Elisabeth Baume-Schneider. La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e Beat Jans, responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia, hanno in programma di viaggiare alcuni giorni in Svizzera e all’estero con le famiglie.

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis intende trascorrere l’estate nel suo Canton Ticino, facendo escursioni, leggendo e lavorando sui dossier, secondo quanto comunicato dal suo dipartimento.

Anche Albert Rösti, capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, vuole trascorrere le vacanze in Svizzera, ma non ha escluso un “viaggio in un Paese vicino”.

Il ministro dell’economia Guy Parmelin passerà le ferie estive tra le montagne del canton Vaud, ma andrà anche a visitare gli amici in Borgogna. Infine, il ministro della difesa e dello sport, Martin Pfister, trascorrerà le sue vacanze in Svizzera e coglierà l’occasione per assistere a diverse partite del Campionato europeo di calcio femminile.