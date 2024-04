Digitec Galaxus viola proporzionalità in trattamento dati

(Keystone-ATS) Il negozio online Digitec Galaxus ha violato il principio di trasparenza e proporzionalità nel trattamento dei dati dei clienti, secondo l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Problematico è in particolare l’obbligo di aprire un conto per effettuare acquisti.

A tal proposito, si legge in un comunicato odierno, l’IFPDT ha suggerito di offrire l’alternativa di acquisiti effettuati in qualità di ospite, ovvero senza registrazione alla piattaforma online. Digitel Galaxus ha accettato la raccomandazione e presenterà proposte per ripristinare la situazione di legalità.

Più in generale, l’incaricato richiede al negozio online di adattare la sua dichiarazione sulla protezione dei dati in modo da fornire informazioni chiare sul loro trattamento e da indicare chiaramente quali vengono usati per quali scopi e all’attenzione di quali destinatari. L’azienda ha fatto sapere che alcune raccomandazioni sono già state adottate.

Non appena Digitec Galaxus invierà le ulteriori proposte di modifica, l’IFPDT valuterà nuovamente la situazione.