Dopo la strage del 2024, riapre mercatino natalizio di Magdeburg

Keystone-SDA

Il mercatino di Natale di Magdeburg aprirà regolarmente questo giovedì.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ha comunicato l’amministrazione della cittadina tedesca dove il 20 dicembre 2024, proprio nel corso del mercatino natalizio, un uomo si lanciò sulla folla con la propria auto, uccidendo sei persone e ferendone oltre trecento.

Nelle ultime settimane il piano per la sicurezza predisposto dal Comune e delle forze di polizia era stato bocciato dalle autorità del Land Sachsen-Anhalt. La sindaca della città, Simone Borris, aveva comunque ribadito di voler fare di tutto per aprire il tradizionale mercatino. Quindi, dopo la revisione del piano per la sicurezza, il Land ha dato il via libera.

Nel 2024 il responsabile dell’attentato, un medico di origini saudite, avrebbe agito per protestare contro l’incapacità delle autorità tedesche di fermare la supposta ‘islamizzazione’ del Paese.