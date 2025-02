Douglas Kennedy insegnerà per un semestre all’Università di Losanna

Keystone-SDA

Douglas Kennedy è l'ospite d'onore dell'Università di Losanna (UNIL) per il semestre primaverile. L'autore americano di numerosi bestseller terrà un corso di scrittura di romanzi una volta alla settimana.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il suo corso, articolato in quattordici sessioni, è integrato nel programma di insegnamento della Sezione di Inglese della Facoltà di Lettere e Filosofia e si concentrerà “sull’arte e la pratica della scrittura narrativa”, si legge sul sito dell’UNIL.

L’insegnamento di Douglas Kennedy combinerà letture di testi letterari (principalmente in inglese) con una serie di esercizi di scrittura, che culmineranno nella produzione di un racconto scritto da ogni studente.

Il settantenne newyorkese si è fatto conoscere con i romanzi “Morte di un fotografo”, “Un amore senza fine”, “Una donna tranquilla” e “Margit”. I suoi libri piacciono a un vasto pubblico di lettori non solo per la loro suspense, ma anche per il modo in cui l’autore esamina la condizione umana e i fallimenti della società americana. Nominato “cavaliere delle arti e delle lettere” in Francia, Douglas Kennedy ha pubblicato quasi 30 libri, tradotti in una ventina di lingue e venduti in oltre otto milioni di copie.

Un fan della Cinémathèque e dell’OCL

Per inaugurare il suo semestre a Losanna, Douglas Kennedy terrà la sua prima conferenza martedì alla Salle Métropole, mentre il giorno successivo sarà all’UNIL Amphimax per un evento organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia con il sostegno della Società accademica vodese e della Fondazione per l’Università di Losanna. In questa occasione condividerà i suoi pensieri, le sue ispirazioni e le sfide incontrate nel corso della sua carriera di scrittore.

Francofilo e perfettamente bilingue, Douglas Kennedy conosce bene Losanna e, in una recente intervista a L’Illustré, ha dichiarato di “adorare” la capitale vodese, a partire dalle sue istituzioni culturali: “La Cineteca svizzera è meravigliosa, l’Orchestra da camera di Losanna una delle migliori al mondo e il Chorus un buon jazz club”, ha detto, ricordando che la musica e il cinema sono le sue due passioni.