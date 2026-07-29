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Due consiglieri federali in visita nei Grigioni per il 1° agosto

Keystone-SDA

Due consiglieri federali hanno annunciato la loro presenza a tre eventi in occasione delle celebrazioni della Festa nazionale nei Grigioni. I fuochi d'artificio, invece, saranno pochi, non solo a causa della siccità.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il consigliere federale Albert Rösti terrà due discorsi in occasione delle celebrazioni del 1° agosto. Venerdì sera l’esponente dell’UDC sarà ospite in Val Monastero. Si sposterà poi a St. Moritz, dove terrà un altro discorso sabato mattina.

Anche il consigliere federale Martin Pfister farà visita ai Grigioni. Il rappresentante del Centro concluderà la sua maratona di discorsi per la Festa nazionale a Guarda sabato sera. I Grigioni sono quindi, insieme Berna e Vaud, il Cantone con il maggior numero di discorsi dei consiglieri federali in occasione del 1° agosto.

Le alternative ai fuochi d’artificio

I fuochi d’artificio, invece, saranno ben pochi nei Comuni grigionesi. In numerose località vige attualmente il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto a causa della siccità. In circa una quarantina di Comuni su 100 è in vigore – a seguito di revisioni di legge – il divieto di accendere fuochi d’artificio rumorosi. Zizers, Coira e Samedan sono gli ultimi ad aver deciso quest’anno questo provvedimento.

I Comuni hanno così optato per delle alternative. Nel capoluogo retico quest’anno verrà proposto per la prima volta uno spettacolo di droni. A St. Moritz e ad Arosa si potrà ammirare un corteo di lanterne.

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