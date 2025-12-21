The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Due morti sulle strade svizzere

Il pomeriggio di ieri è stato segnato da due gravi incidenti stradali avvenuti in Svizzera tedesca, che hanno provocato due morti. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le cause dei sinistri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A Worb, nel canton Berna, una donna alla guida di un’automobile ha perso la vita dopo essersi schiantata con la sua automobile contro la parete di un’autofficina. Il passeggero è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato in condizioni critiche in ospedale.

Nel canton Zurigo, un motociclista di 22 anni è morto a Dättlikon dopo essere caduto in una curva a destra e aver invaso la carreggiata opposta, dove si è scontrato frontalmente con un’auto. L’automobilista è rimasto illeso mentre il centauro è deceduto sul posto.

