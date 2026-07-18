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Due soldati Usa uccisi nell’attacco iraniano in Giordania

Keystone-SDA

Due militari americani sono morti e un terzo è scomparso durante attacchi iraniani di ieri in Giordania. Lo annuncia il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) in un post su X.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo Centcom l’incidente è avvenuto ieri mentre le forze statunitensi e i loro alleati “si difendevano dagli attacchi missilistici e con droni iraniani”.

Un militare statunitense risulta ancora disperso, mentre altri quattro sono stati feriti: trasportati in ospedale sono stati nel frattempo già dimessi, ha riferito Centcom.

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