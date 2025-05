Ecuador, indigeni in marcia contro l’esplorazione petrolifera

Keystone-SDA

Un gruppo di indigeni Waorani ha manifestato per le strade della capitale ecuadoriana Quito e insceno un sit-in davanti alla sede della Corte Costituzionale per protestare contro la decisione del governo di rilanciare progetti di esplorazione petrolifera in Amazzonia.

(Keystone-ATS) Nonostante nel 2019 gli indigeni abbiano ottenuto una sentenza del tribunale che vietava alle compagnie petrolifere di entrare in 180’000 degli 800’000 ettari delle province amazzoniche, l’esecutivo di Daniel Noboa ha annunciato di voler lanciare gare per l’assegnazione di nuovi giacimenti nelle regioni di Pastaza e Morona Santiago (a est e al confine con il Perù) per ottenere circa 300’000 barili di petrolio greggio al giorno.

Gli indigeni Waorani – circa 4800 persone – sono preoccupati per i danni all’ambiente frequentemente causati dalle attività petrolifere, denunciando che le loro riserve sono già minacciate dal disboscamento per l’estrazione illegale di legname e oro.