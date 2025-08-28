The Swiss voice in the world since 1935
El Salvador, 42/ma proroga del regime di emergenza

Keystone-SDA

Con 57 voti contro uno, il parlamento di El Salvador ha approvato una nuova proroga dello stato di emergenza, consentendo la sospensione delle garanzie costituzionali sul diritto alla difesa, ai periodi di detenzione e all'inviolabilità delle telecomunicazioni.

(Keystone-ATS) Il 42esimo prolungamento inizierà il 3 settembre e terminerà il 2 ottobre 2025. Il provvedimento compirà tre anni e mezzo il 24 settembre.

Rappresentanti del partito al governo Nuevas Ideas hanno affermato che lo stato di emergenza è stato prorogato ininterrottamente in base ai risultati ottenuti, considerandolo il supporto di “un risultato senza precedenti” che, tuttavia, deve rimanere in vigore di fronte alle minacce attuali.

Stando ai dati ufficiali, l’amministrazione guidata dal presidente Nayib Bukele sta per chiudere agosto con “oltre 88’800 terroristi” detenuti nel quadro del regime di eccezione. Nelle ultime quattro settimane sono state arrestate circa 800 persone. Il rapporto evidenzia, inoltre, 990 giorni senza omicidi.

