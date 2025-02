Elezioni Delhi: lo sconfitto Kejriwal si felicita con Bjp

Keystone-SDA

Schiacciante vittoria del Bjp a Delhi sull'Aap di Kejriwal: ha conquistato 48 seggi su 70, mentre l'Aap si è fermato a 22 e il partito del Congresso, che con Sheila Diksit governò la capitale dal 1996 al 1998, non ottiene nessun rappresentante.

(Keystone-ATS) “Accettiamo il risultato e ci felicitiamo con il Bjp”, ha detto in un video Kejriwal, il chief minister riformatore che ha guidato per dieci anni la megalopoli di 30 milioni di abitanti fino allo scorso giugno, quando, tornato in libertà dopo mesi di carcerazione preventiva per le accuse di un presunto scambio di tangenti, si è dimesso dal governo della capitale lasciando il posto alla sua vice, Marlena Atishi.

“Delhi ha scelto il progresso”, ha commentato Parvesh Sahib Singh Verma, il leader del Bjp che molto probabilmente sarà nominato a dirigere la città, mentre i militanti del suo partito, che ha riconquistato la città dopo 26 anni di assenza, festeggiavano il trionfo.

Singh, 47 anni, viene da una famiglia di politici; suo padre negli anni 90, ricoprì lo stesso incarico. Già membro del Parlamento indiano, Singh nel 2022 suscitò polemiche per il suo invito a un “boicottaggio totale” dei musulmani, anche se non li aveva citati esplicitamente.