Emirati e Kuwait, difese aeree in funzione contro attacchi

Keystone-SDA

Il Kuwait ha dichiarato di aver intercettato droni diretti verso impianti petroliferi e centrali elettriche nel sud del Paese, e che alcuni di questi attacchi hanno causato gravi danni alle infrastrutture.

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(Keystone-ATS) Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato che le loro difese aeree stanno reagendo a una minaccia missilistica. Lo riporta Iran International.

L’esercito kuwaitiano ha annunciato che “dalle 8 del mattino, le forze di difesa aerea hanno respinto un’intensa ondata di attacchi iraniani e intercettato 28 droni diretti contro il Paese” riporta il media israeliano Ynet.

L’esercito ha affermato che “le forze militari hanno intercettato con successo un gran numero di droni. Alcuni erano diretti contro infrastrutture petrolifere e centrali elettriche vitali nel sud del Paese. Questi attacchi hanno causato danni materiali significativi alle infrastrutture petrolifere, alle centrali elettriche e alle infrastrutture idriche”.

Iran rivendica raid su Kuwait ed Emirati

L’Iran ha rivendicato di aver colpito installazioni petrolifere in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, come denunciato dai Paesi interessati nelle ultime ore, giustificando l’azione come una risposta a un precedente loro attacco condotto stamattina in violazione della tregua annunciata da Teheran e da Washington dopo 40 giorni di guerra. Lo riporta la tv di Stato iraniana, citata dai media britannici.

L’attacco attribuito dall’Iran ai due Stati del Golfo risulta aver preso di mira impianti petroliferi iraniani sull’isola di Lavan.