Democrazia diretta in Svizzera
Esplode bombola gas durante festa di nozze a Islamabad, ‘6 morti’

Keystone-SDA

Almeno sei persone sono rimaste uccise e altre nove ferite nell'esplosione di una bombola di gas in un'abitazione a Islamabad, avvenuta oggi durante una festa di nozze.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo affermano le autorità di soccorso pakistane, secondo cui nella tragedia hanno perso la vita anche gli sposi.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale del Pakistan Institute of Medical Sciences, riferiscono le autorità, secondo cui l’esplosione ha danneggiato anche quattro case vicine.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

