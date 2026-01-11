Esplode bombola gas durante festa di nozze a Islamabad, ‘6 morti’

Keystone-SDA

Almeno sei persone sono rimaste uccise e altre nove ferite nell'esplosione di una bombola di gas in un'abitazione a Islamabad, avvenuta oggi durante una festa di nozze.

(Keystone-ATS) Lo affermano le autorità di soccorso pakistane, secondo cui nella tragedia hanno perso la vita anche gli sposi.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale del Pakistan Institute of Medical Sciences, riferiscono le autorità, secondo cui l’esplosione ha danneggiato anche quattro case vicine.